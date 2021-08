Zomato Cutlery Feature: খাবারের সঙ্গে থাকবে না চামচ টিস্যু! প্লাস্টিক ব্যবহার কমাতে Zomato-র নতুন ফিচার

#নয়াদিল্লি: রেস্তোরাঁয় খাবার অর্ডার দিলে বা আজকাল অনলাইনে অর্ডার দিলে খাবারের সঙ্গে চামচ, টিস্যু পেপার বা আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দেওয়া থাকে। অনেক সময়ে খাবারের প্যাকেটের উপের তা আটকানো থাকে বা প্যাকেটের ভিতরে থাকে। এতে যেখানেই সেই খাবার নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, খেতে কোনও সমস্যা হয় না। এর জন্য রেস্তোরাঁকে এতদিন আলাদা করে বলে দিতে হত না কিছু। কারণ খাবার দিলেই এই জিনিসগুলো দেওয়ার চল ছিল। তবে, এবার এই বিষয়টিতেই পরিবর্তন আসতে চলেছে। এবার থেকে খাবার অর্ডার দিলে মাথায় রাখতে হবে তার সঙ্গে চামচ না-ও থাকতে পারে বা টিস্যু না-ও পাওয়া যেতে পারে।

পরিবেশ বাঁচাতে এই পরিবর্তন আনছে জনপ্রিয় ফুড ডেলিভারি অ্যাপ Zomato। এবার থেকে এই অ্যাপের মাধ্যমে খাবার অর্ডার দিলে মাথায় রাখতে হবে কাটলারির জন্য আলাদা করে অপশন বেছে নিতে হবে। তা না হলে খাবারের সঙ্গে এই সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া যাবে না। সংস্থার মতে, এতে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমবে এবং পরিবেশ বাঁচবে।

অনেক সময়ই আমরা বাড়িতে বসে খাবার জন্য কিছু অর্ডার করি। সেক্ষেত্রে বাড়িতেই টিস্যু পেপার, চামচ, স্ট্র, কাঁটা চামচ ইত্যাদি থাকে। রেস্তোরাঁ থেকে যেটা দেয়, সেটা পড়েই থাকে বা ব্যবহার না করেই ফেলে দেওয়া হয়। যা কাজেও লাগে না, উল্টে পরিবেশ দূষিত করে। তাই এই অপব্যয় রুখতে পদক্ষেপ করেছে Zomato। জানা যাচ্ছে, অ্যাপটির আপডেট ভার্সনে অপশন পাওয়া যাবে। চাইলে যে কেউ অপশনটি বেছে নিতে পারেন। প্রয়োজন না হলে তা আলাদা করে বেছে নেওয়ার দরকার নেই।

ইতিমধ্যেই অর্ধেক ব্যবহারকারীর অ্যাপে এই আপডেট পৌঁছে গিয়েছে। অর্ধেক ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছানো এখনও বাকি আছে। যা আগামী ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যেই হয়ে যাবে। তার পর প্রত্যেককেই খাবার অর্ডার দেওয়ার আগে এই বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে বলে জানিয়েছে সংস্থা।

On the @zomato app, customers could always skip cutlery with their orders. We are now changing this from an ‘opt-out’ to an ‘opt-in’. Customers will now have to explicitly request for cutlery, tissues, and straws, if they need it. pic.twitter.com/3rabwCbL1K

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) August 30, 2021