YSSE এর ছয় বছর পূর্তি উপলক্ষে স্পেশাল এপিসোড-ক্যারিয়ার টক

উদ্যোক্তা এবং তরুণদের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালে শেখ মোহাম্মদ হোসেইন ইউসুফের হাত ধরে যাত্রা শুরু হয় Youth School For Social Entrepreneurs-YSSE এর। সাফল্যের সাথে ছয় বছর অতিক্রম করলো YSSE। শুরু থেকেই স্টুডেন্টদের জন্যেও অনেক কাজ করে আসছে।

ষষ্ঠ বছরে এর পদার্পনে তরুণ প্রজন্মের ক্যারিয়ার গাইডলাইনের জন্য আয়োজন করা হয় স্পেশাল এপিসোড “ক্যারিয়ার টক”। জাতি গঠনের জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেন শিক্ষকেরা। এ সেশনে চার জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সেশনে অতিথি হিসেবে ছিলেন এস এম আরিফুজ্জামান, ডাঃ রাফিউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, এবং মোহাম্মদ তারেক রহমান। Content Writing Associate কাশফিয়া শাওকী এবং Associate of Marketing & PR এ এইচ আকিব এর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি ওয়াইএসএসই এর পেইজ থেকে সম্প্রচারিত হয়।

এস এম আরিফুজ্জামান School of Business, Canadian University of Bangladesh এর ডিন হিসেবে, ডাঃ রাফিউদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের এসোসিয়েট প্রোফেসর, মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এসোসিয়েট প্রফেসর এবং মোহাম্মদ তারেক রহমান University of Liberal Arts Bangladesh এর এসেসিয়েট এবং Center of Excellence in teaching and Learning এর ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত আছেন।

সেশনটিতে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বিষদ আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা, বিদেশে উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব, কোন কোন স্কিল নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজ করা উচিত, ফ্রিল্যান্সিং আরো বেশ কিছু বিষয় নিয়ে তারা তাদের মতামত শেয়ার করেন।

আরিফুজ্জামান বলেন “শিক্ষাব্যবস্থায় ৫০ বছরে বাংলাদেশের বেশ উন্নতি করেছে। দেশ এখন উন্নয়নের ধারায় আছে, পজিটিভলি কাজ করতে পারলে আরো উন্নয়ন সম্ভব। নিজেকে স্বতন্ত্র করে পজিটিভলি গড়ে তুলতে হবে।” রাফিউদ্দিন আহমেদ বলেন “স্টুডেন্টদের ডিজিটাল স্কিল, আইটি স্কিলের বাড়ানোর উপর শিক্ষার্থীদের সময় দেয়া উচিত। ফ্রিল্যান্সিং এ আগ্রহী হচ্ছে অনেকে, এটা ধরে রাখা উচিত। বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং এ বেশ ভালো একটা জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ, সমনে হয়তো স্টুডেন্টরা ফ্রিল্যান্সিং এ আরো উন্নতি করবে। ভলান্টিয়ারিং কাজের প্রতিও তিনি যত্নবান হতে বলেছেন।”

মোহাম্মদ তারেক রহমান বলেন “সামনাসামনি ক্লাস নেয়াটা অনলাইন ক্লাসের চেয়ে ভালো ছিলো। তবে বাংলাদেশ অনলাইন ক্লাসেও বেশ উন্নতি করেছে আগের চেয়ে। তিনি স্টুডেন্টদের ইংরেজিতে দক্ষতা অর্যনের প্রতি গুরুত্ব তুলে ধরেন। কর্মক্ষেত্র নিজে তৈরী করে নিতে হবে। ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল এ চিন্তা করতে হবে আমাদের।” ফখরুল ইসলাম বলেন,”ভবিষ্যতে হয়তো এসাইনমেন্ট দেয়া, নোটস, বই সবকিছু সামনে অনলাইন ভিত্তিক হতে চলেছে। সামনে হয়তো বড় বড় মাল্টি ন্যশনাল কোম্পানি গুলোতে বাংলাদেশ থেকেই সিইও আসবে। জীবন কিছুইনা, কিছু সিদ্ধান্তের সমাহার মাত্র। তিনি SWOT এনালাইসিস করার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন।”

সেশনটিতে এরকম আরো অনেক বিষয় উঠে এসেছে এবং প্রত্যেকটি বিষয় খুব সুন্দর ভাবে নিজস্ব মতামত তুলে ধরেন তারা। খুবই প্রাণবন্ত একটি সেশন ছিলো। তরুণ প্রজন্মের দিকনির্দেশনার জন্য সেশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

খায়রুন্নাহার পিংকি

কন্টেন্ট রাইটার , ইন্টার্ন

ওয়াইএসএসই