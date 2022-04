Why do phone batteries explode and how to prevent it here are the techniques| ফোনের ব্যাটারির বিস্ফোরণ হতে পারে যে কোনও মুহূর্তে, জেনে নেওয়া যাক কারণ ও প্রতিরোধের উপায়! – News18 Bangla

#নয়াদিল্লি: বর্তমান সমাজে ফোন একটি অপরিহার্য বস্তু। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু মোবাইল ফোন ব্যবহার করলেই হবে না। মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত ব্যাটারির (How to Save from Phone Battery Explosion) বিস্ফোরণ হতে পারে যখন-তখন। তাই জেনে নেওয়া যাক প্রিয় হ্যান্ডসেটটি কীভাবে রক্ষা করা যায় এবং ঝুঁকি এড়িয়ে সুরক্ষিত থাকা যায়।

বর্তমানে ব্যাটারির কারণে ফোন বিস্ফোরণের ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। কারণ অনুসন্ধান করে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, একাধিক কারণে একটি ফোন বিস্ফোরিত হতে পারে। এবিষয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়াকেই অনেকাংশে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা (How to Save from Phone Battery Explosion)। তাই ফোন কেনার আগে প্রত্যেক গ্রাহককে ফোনটির যাবতীয় বৈশিষ্ট ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

ফোন বিস্ফোরণ হয় কেন?

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন একাধিক কারণে ব্যবহৃত ফোন বিস্ফোরিত হতে পারে। কিন্তু বিস্ফোরণের মতো ঘটনা বেশি ঘটে ফোনের ব্যাটারির কারণে। বর্তমান ফোন উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি মোবাইল ফোনে মূলত লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার করে। ফোনে ব্যবহৃত ওই আয়নযুক্ত লিথিয়াম ব্যাটারির (How to Save from Phone Battery Explosion) নেগেটিভ-পজিটিভ ভারসাম্য রক্ষার জন্য ফোনগুলিকে বার বার চার্জ করতে হয়। ফোনে চার্জ দেওয়ার সময় ফোনে ব্যবহৃত ব্যাটারির লিথিয়াম আয়ন তরলে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি তার মধ্যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি কোনও কারণে ব্যহত হলে বুঝতে হবে ব্যাটারি খারাপ হয়ে গিয়েছে এবং তা থেকে যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে।

ফোনের ব্যাটারি খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ কী?

একাধিক কারণে হ্যান্ডসেটের ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে এ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন ফোনের ব্যাটারি (How to Save from Phone Battery Explosion) অতিরিক্ত গরম হলে তা নষ্ট হয়ে পারে। এরকম হলে দ্রুত ব্যটারি পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি ফোন চার্জ করার সময় ফোনে ভারি কাজ না করার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। কারণ এই সময় ফোন ঘাঁটাঘাঁটি করলে ফোনের ব্যাটারিতে অতিরিক্ত চাপ পড়ে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও মোবাইল ফোনের ভিতরে থাকা একাধিক ডিভাইসের কারণে ফোনের ব্যাটারি খারাপ হওয়ার পাশাপাশি ফোনটি পুরোপুরি বিকল হয়ে যেতে পারে। ফোন ব্যবহারের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত ওই ফোনটি যেন সরাসরি সূর্যের আলোর নিচে না থাকে। কারণ তাতে ফোনটি অতিরিক্ত গরম হয়ে বিকল হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি ফোন চার্জ দেওয়া এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত করার সময় অবশ্যই খেয়াল করা উচিত ফোনে যেন কোনও শর্ট সার্কিট না হয়। তা হলে ফোনের ব্যাটারি খারাপ হওয়ার পাশাপাশি ফোনটিও পুরো খারাপ হয়ে যেতে পারে।

বিস্ফোরণ হওয়ার আগে ফোন থেকে কি কোনও সংকেত পাওয়া যায়?

এবিষয়ে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ফোনটি বিস্ফোরিত হওয়ার আগে কোনও সংকেত দিতে পারে না। তবে গ্রাহককে কিছু কিছু বিষয় অবশ্যই নজরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। যেমন-

১.দেখতে হবে ফোনটি অতিরিক্ত গরম হছে কি না

২. ফোন থেকে কোনও পোড়া গন্ধ বের হচ্ছে কি না

৩. ফোনটি সঠিক ভাবে চার্জে বসানো হয়েছে কি না

৪. চার্জে বসানোর পর ফোনটি চার্জ নিচ্ছে কি না

৫. ফোন থেকে বিকট কোনও শব্দ অল্প বা অতিরিক্ত মাত্রায় বের হচ্ছে কি না

৬. ব্যবহারের সময় সঠিক ভাবে ফোনটি কাজ করছে কি না

এরকম কোনও ঘটনা ঘটে থাকলে ফোন চার্জে বসানো বন্ধ রাখার পাশাপাশি ফোনটি ব্যবহার করা থেকেও গ্রাহককে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

কীভাবে ফোন বিস্ফোরণের বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব?

এবিষয়ে গ্রাহককে সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যেমন ফোন কেনার সময় ফোনের যাবতীয় ফিচার বা বৈশিষ্ট্য দেখে নেওয়ার সঙ্গে ফোনের ব্যাটারির সম্পর্কেও ভালো করে জেনে নেওয়া উচিত। পাশাপাশি ফোন ব্যবহার করার সময়ে কোনও শর্ট সার্কিট হচ্ছে কি না তাও লক্ষ্য করে দেখা উচিত। ফোন একটু ব্যবহার করার পরেই তা অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে বুঝতে হবে ফোনের ব্যাটারি অথবা ডিভাইসে কোনও ত্রুটি রয়েছে। এমনকী ফোনে চার্জ দেওয়ার সময় ইলেকট্রিকের প্লাগ এবং চার্জার বা অ্যাডপটারে কোনও শট সার্কিট হচ্ছে কি না তাও ভালো ভাবে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া উচিত। এগুলো মেনে চললেই ফোনের বিস্ফোরণের মতো মারাত্মক ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব বলে পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

Published by:Sanjukta Sarkar First published: April 05, 2022, 16:58 IST

