WHO on Monkey Pox: ৭২ দেশে ছড়িয়েছে মাঙ্কিপক্স, সংক্রামক এই অসুখকে বিশ্বস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা বলে ঘোষণা হু-র

নয়াদিল্লি : মাঙ্কিপক্সের ভয়াবহ সংক্রমণকে বিশ্বস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা বলে ঘোষণা করল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বা হু ৷ ৭০ টিরও বেশি দেশে ঊর্ধ্বগতিতে ছড়াচ্ছে এই ছোঁয়াচে রোগ৷ এই পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক বলে জানিয়েছে ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশন৷ যদিও মাঙ্কি পক্স অসুখটি গত কয়েক দশক ধরেই আছে মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার বেশ কিছু অংশে৷ তবে এর আগে আফ্রিকা মহাদেশের বাইরে এই অসুখ এত ভয়ঙ্কর হারে ছড়িয়ে পড়েনি৷ ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা-সহ অন্যান্য অংশে এই অসুখ অতিমারির পর্যায়ে পৌঁছেছে৷

এই বসন্তরোগকে ‘গ্লোবাল ইমার্জেন্সি’ ঘোষণা করার অর্থ হল এখনও আরও দেশে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে এবং সারা বিশ্বকে সুসংবদ্ধ ভাবে এই রোগকে প্রতিহত করতে হবে৷ এর আগে কোভিড ১৯ অতিমারি, ২০১৪ সালে আফ্রিকায় ইবোলা সংক্রমণ, ২০১৬ সালে লাতিন আমেরিকায় জিকা ভাইরাস এবং তার সঙ্গে পোলিওর বিরুদ্ধে জারি লড়াইকে জরুরিকালীন বলে ঘোষণা করেছে হু৷ এই ঘোষণার অর্থ হল, এই সমস্যার প্রতি আরও বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করা৷ শনিবার হু প্রধান টেডরোস অ্যাডানোম ঘেব্রেয়েসাস এই বিষয়ে একটি ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠক করেন৷

আরও পড়ুন : সাঙ্ঘাতিক ছোঁয়াচে ও ভয়ঙ্কর মাঙ্কিপক্স থেকে সন্তানকে কীভাবে নিরাপদে রাখবেন? জেনে নিন

অতি ছোঁয়াচে এই অসুখে এখনও পর্যন্ত ৭২ টি দেশের ১৫ হাজার ৮০০ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন ৷ গত ২০ জুলাই তাদের একটি রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশ করেছে ইউ এস সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশ ন৷ চলতি বছরের মে মাস থেকেই পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার বাইরেও মাঙ্কিপক্স সংক্রমণের খবর পাওয়া গিয়েছে৷

আরও পড়ুন : বর্ষায় চুলের খুসকির সমস্যায় জেরবার? রইল সহজ ঘরোয়া টোটকা

“For all of these reasons, I have decided that the global #monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern,” says WHO DG Dr Tedros Adhanom pic.twitter.com/USzn5CIQE2



— ANI (@ANI) July 23, 2022