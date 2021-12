whatsapp tricks how-to-send-whatsapp-messages-without-saving-a-number | WhatsApp Tricks: নম্বর সেভ না করেই মেসেজ পাঠান WhatsApp-এ, জেনে নিন কী ভাবে – News18 Bangla

#কলকাতা: বর্তমানে পুরো বিশ্বে খুবই জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ হল WhatsApp। WhatsApp-এর বিভিন্ন ফিচার ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশেও খুব জনপ্রিয়। WhatsApp তাদের ইউজারদের কথা মাথায় রেখে লঞ্চ করে চলেছে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক এবং উন্নত ফিচার (WhatsApp Tricks)। WhatsApp-এর মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে কানেক্ট করার জন্য তার নম্বর সেভ করে রাখতে হয় মোবাইল ডিভাইজে। কিন্তু অনেক সময়েই এমন নম্বরে WhatsApp মেসেজ করার দরকার হয় যে নম্বর মোবাইলে সেভ করা নেই। কিন্তু এর জন্য সহজ ও সরল উপায় রয়েছে।

WhatsApp মেসেজ পাঠানোর জন্য মোবাইলে নম্বর সেভ করা না থাকলেও চলবে (WhatsApp Tricks)। যে কোনও নম্বরে WhatsApp মেসেজ পাঠানো যাবে (How To Message Someone On WhatsApp If They’re Not Your Contact), সেই নম্বর মোবাইলে সেভ থাকলে ভালো, কিন্তু মোবাইলে সেভ না থাকলেও কোনও অসুবিধা নেই। কয়েকটি সহজ উপায়ে সবার সঙ্গে WhatsApp এর মাধ্যমে কানেক্ট করা সম্ভব। অন্য যাকে মেসেজ পাঠাতে চান তার নম্বর সেভ করা না থাকলেও WhatsApp চ্যাট ইন্টারফেসের মাধ্যমে সেটি করা সম্ভব। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক সেই উপায়।

নম্বর সেভ না করে WhatsApp মেসেজ পাঠানোর উপায়-

স্টেপ ১ – প্রথমেই নিজেদের ফোন অথবা ল্যাপটপের ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। সেখান থেকে অ্যাকসেস করতে হবে WhatsApp চ্যাট ইন্টারফেস (Chat Interface)।

স্টেপ ২ – এর পর কপি এবং পেস্ট করতে হবে এই ইউআরএল (URL)- http://wa.me/xxxxxxxxxx, এর পর সেখান থেকে রিপ্লেস করতে হবে সবক’টি এক্স। সেই জায়গায় বসাতে হবে যার সঙ্গে WhatsApp চ্যাট করতে চান তার দেশের কোড এবং ফোন নম্বর।

স্টেপ ৩ – এর পর এন্টার (Enter) ক্লিক করতে হবে। এর পর অন্য একটি পেজ খুলে যাবে, সেখানে দেখা যাবে সেই ফোন নম্বর যেটি টাইপ করে বসানো হয়েছিল। সেখানেই স্টার্ট চ্যাটের (Start Chat) অপশন দেখতে পাওয়া যাবে।

স্টেপ ৪ – এর পর সেই ডিটেলস কনফার্ম করার পর স্টার্ট চ্যাট বাটনে ক্লিক করতে হবে। একবার এই অপশনে ক্লিক করলেই সেই পেজটি নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং যে ডিভাইজব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে WhatsApp চ্যাট ইন্টারফেস খুলবে।

স্টেপ ৫ – এর পর ইউজাররা সহজেই কথোপকথন চালু করতে পারবেন এবং মেসেজ পাঠাতে পারবেন। ইউজাররা চাইলে তাঁদের কথোপকথন কন্টিনিউ রাখতে পারবে নিজেদের ফোনে। নিজেদের ফোনের WhatsApp চ্যাট লিস্টেই সেটি দেখা যাবে।