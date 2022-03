WhatsApp Tips And Tricks: How To Change Or Remove Bank Account On WhatsApp Pay

WhatsApp Tips And Tricks: জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম WhatsApp তাদের ইউজারদের জন্য নিয়ে এসেছে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা। WhatsApp Pay এর মাধ্যমেই করা যাবে ডিজিটাল লেনদেন। ইউপিআই আইডি (UPI ID) ব্যবহার করে সুরক্ষিত ভাবে ব্যবহার করা যাবে WhatsApp Pay। কিন্তু অনেকেই আছেন যাঁরা একবার এর সঙ্গে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করানোর পরে আবার সেটি পরিবর্তন করতে চান। WhatsApp Pay এর ক্ষেত্রে খুব সহজেই করা যায় নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন (How To Change Bank Account On WhatsApp Pay)। একই সঙ্গে নিজেদের ব্যাঙ্কের সমস্ত তথ্য ডিলিটও করা যায়।

WhatsApp Pay এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন করার উপায় –

অ্যান্ড্রয়েড (Android)ফোনে –

স্টেপ ১ – প্রথমেই নিজেদের ফোনে ওপেন করতে হবে WhatsApp।

স্টেপ ২ – এরপর ক্লিক করতে হবে ‘মোর অপশনে’ (More Options)।

স্টেপ ৩ – এরপর ড্রপডাউন করে নীচে নেমে সিলেক্ট করতে হবে পেমেন্ট (Payment) অপশন।

স্টেপ ৪ – এরপর অপশন পাওয়া যাবে সিলেক্ট অন দি অ্যাকাউন্ট (Select ON THE Account)। এরপর সেটি প্রাইমারি হিসাবে সেট হিসাবে সেট করতে চাইলে ক্লিক করতে হবে।

স্টেপ ৫ – এরপর ক্লিক করতে হবে মেক প্রাইমারি অ্যাকাউন্ট (Make Primary Account) অপশনে।

আইফোনের (iPhone) ক্ষেত্রে –

স্টেপ ১ – প্রথমেই নিজেদের আইফোনে ওপেন করতে হবে WhatsApp।

স্টেপ ২ – এরপর সেটিং (Setting) অপশনে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে ক্লিক করতে হবে পেমেন্ট (Payment) অপশনে।

স্টেপ ৩ – এরপর বেছে নিতে হবে নিজেদের পছন্দের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট।

স্টেপ ৪ – এরপর ক্লিক করতে হবে মেক প্রাইমারি অ্যাকাউন্টে (Make Primary Account)।

এ ভাবেই WhatsApp Pay তে পরিবর্তন করা যাবে নিজেদের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট। এভাবেই নিজেদের পছন্দের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে WhatsApp Pay।

কিন্তু কেউ যদি WhatsApp Pay থেকে নিজেদের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট এবং সমস্ত ব্যাঙ্কের ডিটেল ডিলিট করতে চায় সেটাও করা সম্ভব। এক নজরে দেখে নিন সেই উপায় (How To Remove Bank Account On WhatsApp Pay)

স্টেপ ১ – প্রথমেই ওপেন করতে হবে WhatsApp Pay।

স্টেপ ২ – এরপর ক্লিক করতে হবে পেমেন্ট অপশনে।

স্টেপ ৩ – এরপর নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করতে হবে, যা ডিলিট করতে চান।

স্টেপ ৪ – এরপর সেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রিমুভ করতে হবে।

