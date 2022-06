WhatsApp Last Seen Feature Update: ‘লাস্ট সিন’ ফিচারে WhatsApp-এর দারুন ট্যুইস্ট, এবার কাজে লাগানো যাবে লোক বুঝে

WhatsApp Last Seen: WhatsApp বিভিন্ন সময়ে তার গ্রাহকদের জন্য নানা সুবিধে দিতে বদ্ধপরিকর। এই সপ্তাহেও WhatsApp গ্রাহকদের জন্য নতুন ফিচার আনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনলাইন স্ক্যামারদের সংখ্যা বাড়ছে যারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের থেকে নানা তথ্য চুরি করছে। তাই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গোপনীয়তা রক্ষা করতে WhatsApp-এর সর্বশেষ আপডেটে ব্যবহারকারীদের আরও সুরক্ষা দিতে একটি নতুন ফিচার আনা হয়েছে।

WhatsApp-এর এই নতুন ফিচারে প্রাইভেসি কন্ট্রোল সেটিংসে একটি অতিরিক্ত অপশন যোগ করা হয়েছে। এবার থেকে ব্যবহারকারীরা তাঁদের প্রোফাইল ফটো, ‘লাস্ট সিন’ (Last Seen) এবং ‘অ্যাবাউট সেকশনটি’ (About Section) নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। কনট্যাক্ট লিস্টে কারা কারা আমাদের প্রোফাইল ফটো, ‘লাস্ট সিন’ এবং ‘অ্যাবাউট সেকশন’ দেখতে পারবেন সেই পছন্দ অনুযায়ী সেটিংসে গিয়ে ব্যবহারকীরিরা সেটিংস পরিবর্তন করতে পারবেন।

এই নতুন আপডেটের সঙ্গে WhatsApp ব্যবহারকারীরা চেনাজানার বাইরে ব্যক্তিদের সনাক্ত করে আলাদা করে নির্বাচন করতে পারবেন যাঁরা WhatsApp অ্যাকাউন্টের রাখা প্রোফাইল ফটো সহ কোনও ব্যক্তিগত তথ্য দেখতে পারবেন না।

কীভাবে সেটিংস কীভাবে পরিবর্তন করতে হবে?

WhatsApp ইতিমধ্যেই অ্যাপে এই নতুন ফিচারটি নিয়ে এসেছে। অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস ডিভাইস ব্যবহারকারীদের জন্য এই নতুন ফিচারটি উপলব্ধ রয়েছে। ব্যবহারকারীরা নতুন ফিচার ব্যবহার করতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন-

হোয়াটসঅ্যাপ খুলতে হবে

স্ক্রিনের উপরের ডানদিকে তিন-বিন্দু যুক্ত মেনুতে ক্লিক করতে হবে

সেটিংসের ওপর আলতো প্রেস করতে হবে এবং তারপরে অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে

প্রাইভেসি অপশনে যেতে হবে, নিচে স্ক্রল করতে হবে

লাস্ট সিন, প্রোফাইল ফটো, অ্যাবাউট এবং প্রোফাইল স্টেটাসে ক্লিক করতে হবে

স্ক্রিনে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নম্বর ছাড়া নিজের পছন্দ মতো কন্ট্যাক্ট বেছে নিতে হবে

নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে হবে যাঁরা ব্যক্তিগত তথ্য সহ অন্যান্য তথ্য দেখতে পারবেন না

শেষে কনফার্ম অপশনে ক্লিক করতে হবে

WhatsApp ক্রমাগত একের পর এক নতুন ফিচার যোগ করে চলেছে। এই সপ্তাহেই WhatsApp-এর নতুন একটি ফিচার এসেছে যেখানে ব্যবহারকারীরা অ্যান্ড্রয়েড থেকে আইওএস ডিভাইসে ওয়্যারলেসভাবে চ্যাট ট্রান্সফার করতে পারবেন। এছাড়াও গ্রুপ ভিডিও কলের ক্ষেত্রে এখন থেকে গ্রুপের অ্যাডমিনরা কল চলাকালীন যে কোনও ব্যক্তির কলকে ‘মিউট’ করে দিতে পারবেন।

Published by:Ananya Chakraborty First published: June 21, 2022, 15:58 IST

Tags: Whatsapp, Whatsapp New Feature