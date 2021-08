WhatsApp-এর নয়া ফিচার! একবার দেখলেই নিজে নিজেই ডিলিট হয়ে যাবে ছবি/ভিডিও

WhatsApp-এর মূল সংস্থা Facebook সম্প্রতি Instagram-এ ব্যবহৃত View Once ফিচারটি চালু করতে চলেছে। Facebook থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী খুব শীঘ্রই WhatsApp-এ এই পরিষেবা চালু করা হবে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো, View Once ফিচারটি শুরু থেকেই Snapchat-এর অন্যতম ফিচার ছিল। কয়েক বছর আগে Instagram-এ তা চালু করা হয় এবং অবশেষে WhatsApp-ও তা অনুসরণ করছে। View Once ফিচার ব্যবহারকারীরা WhatsApp-এ কোনও ছবি বা ভিডিও পাঠালে প্রাপক শুধুমাত্র একবার দেখার পরই তা স্বয়ংক্রিয় ভাবে ডিলিট হয়ে যাবে। যে কোনও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ছবি বা ভিডিও পাঠানো হোক তা সেভ, স্টারড বা শেয়ার করা যাবে না। এমনকী ফোনে যদি কারও সেভ করার অপশনটি অন থাকে, সেক্ষেত্রেও ওই ভিডিও বা ছবি সেভ হবে না বলে জানিয়েছে WhatsApp কর্তৃপক্ষ।