Vivo V23e 5G to launch in India today: Expected specifications, price and more

Vivo V23e Smartphone Price and Specifications: স্মার্টফোন নির্মাতা কোম্পানি Vivo, আজ তাঁদের নতুন স্মার্টফোন Vivo V23e আজ লঞ্চ করতে চলেছে। V23 সিরিজের তিন নম্বর স্মার্টফোন এটি, বাজারে আগের থেকেই Vivo V23 5G আর Vivo V23e Pro ফোন দুটি পাওয়া যাচ্ছে । উল্লেখ্য Vivo V23e 5G গতবছর নভেম্বর মাসে থাইল্যান্ডে লঞ্চ হয়েছিল। ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে যে এই ফোনে থাকবে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৮১০ প্রসেসর ( MediaTek Dimensity 810) , ৪৪ মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা আর ৪৪ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট। আজ দুপুর ১২টায় শুরু হবে লঞ্চ ইভেন্ট, লাইভ দেখা যাবে ভিভো-র অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে ও ভিভো ওয়েবসাইটে।

Vivo V23e 5G স্মার্টফোনে থাকবে ৬.৪৪ ইঞ্চির ফুল-এইচডি প্লাস অ্যামোলেড (AMOLED) ডিসপ্লে, যার রিফ্রেশ রেট 60Hz আর স্ক্রিন রেজোলিউশন ২,৪০০ x ১,০৮০ পিক্সেল। এই স্মার্টফোনটি ওয়াটারড্রপ নচ ডিসপ্লে ডিজাইনের সঙ্গে আসবে। কোম্পানি জানিয়েছে যে, এই ফোনটি হবে খুবই পাতলা হবে। এটি একটি আল্ট্রা-স্লিম গ্লাস ডিজাইনের সঙ্গে লঞ্চ করা হবে।

বলা হচ্ছে যে Vivo V23e 5G ফোনটি দুটি স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ সহ আসবে। ফোনটি এক্সটেন্ডেড ভার্চুয়াল র‍্যামও সাপোর্ট করবে। সেফটি আর সিকিউরিটির জন্য ইন-ডিসপ্লে ফিঙ্গারপপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে।

