viral video: সুইমিংপুল ভাসছে লন্ডনের আকাশে! ভিডিও দেখে অবাক বিশ্ব

#লন্ডন: দু’টি ১১তলা বিল্ডিংয়ের মধ্যিখানে অবস্থিত স্বচ্ছ জলের সুইমিং পুল। গগনচুম্বী সুইমিং পুলের পাশেই রয়েছে বিলাসবহুল বার ও স্পা। শুধু তাই নয়, সুইমিং পুলে সাঁটার কাটতে কাটতে দেখবে পাবেন লন্ডন আই (London Eye)। বিশ্বের প্রথম এইভাসমান সুইমিং পুল এককথায় অসাধারণ। রোমাঞ্চকর তো বটেই, কিন্তু বেশ ঝুঁকিপূর্ণও। এই অভিনব পুলের ছবি ও ভিডিও এখন নেটদুনিয়ায় ট্রেন্ডিং।

সম্প্রতি লন্ডনে বিশ্বের প্রথম ভাসমান সুইমিং পুল খুলেছে। স্বচ্ছ স্কাই পুলটি ৮২ ফিট লম্বা, সাউথওয়েস্ট লন্ডনে দু’টি বিলাসবহুল এমব্যাসি (Embassy গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের ১১তম তলের মাঝখানে রয়েছে। অনলাইনে পুলটির ঝলমলে বায়বীয় দৃশ্য প্রকাশের পর থেকেই সকলের চোখ আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এতটা উচ্চতায় ঝুলন্ত সুইমিং পুলটিকে অনেকে আবার ‘দুঃস্বপ্ন ‘ বলে মনে করছে।

মাটি থেকে ১১৫ ফিট উপরে, এমব্যাসি গার্ডেনে সুইমিং পুলটি রয়েছে। ৫০ টন জল রয়েছে ওই শৌখিন সুইমিং পুলে। একইসঙ্গে পুলের পাশে রয়েছে রুফটপ বার ও স্পা যেখানে বসে চোখের সামনে দেখতে পাবেন হাউজ অফ পার্লামেন্ট, লন্ডন আই এবং মার্কিন দূতাবাস।

Good for them……but me???

Hell no!!!

Scared to death of heights https://t.co/rKBVv4KDZG



— Chipper Jones (@RealCJ10) June 1, 2021