Viral video : বিমানবন্দরে সিআইএসএফ বাহিনীর জওয়ানদের স্যালুট শিশুর, ভাইরাল ভিডিওতে আবেগতাড়িত নেটিজেনরা

বেঙ্গালুরু : সিআইএসএফ বাহিনীর (CISF) জওয়ানদের স্যালুট করছে এক খুদে ৷ কর্নাটকের (Karnataka) বেঙ্গালুরু (Bengaluru) বিমানবন্দরে এই ভিডিও মন জয় করেছে নেটিজেনদের৷ একরত্তির নাম বীর অর্জুন৷ চার বছর বয়সি এই শিশু বিমানবন্দর চত্বরে বাবার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিল৷ সে সময়েই সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফোর্সের জওয়ানদের কর্তব্যরত অবস্থায় দেখে সে৷ হঠাৎ চলতে চলতে থেমে যায় শিশু৷ জওয়ানদের দিকে ঘুরে কপালে হাত ঠেকিয়ে জানায় অভিবাদন৷ উত্তরে তাকেও হাসিমুখে পাল্টা অভিবাদন জানান জওয়ান৷ সামাজিক মাধ্যমে এই ভিডিও এখন ভাইরাল৷

আরও পড়ুন : ডায়েটে রাখুন মরসুমি ফল আতা, দূরে থাকুন একাধিক জটিল সমস্যা থেকে

At #Bengaluru airport – a young Indian snaps off a salute to our men in uniform. Respect n Patriotism is learnt young. #Respect #JaHind 🙏🏻👏🏻



Video courtesy @MihirkJha 🙏🏻



pic.twitter.com/IeEkTZCnIH



— Rajeev Chandrasekhar (@Rajeev_GoI) October 24, 2021