Video:হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন ১৮ ইঞ্চির সাধু, ভিড় জমেছে এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত সপ্তাহ থেকে হরিদ্বারে শুরু হয়েছে কুম্ভমেলা। কোভিড পরিস্থিতি মাথায় রেখে এবার কড়া নিরাপত্তা বলয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে মেলা চত্বর। পুর্ণ্যার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার হাজার সাধুরা জমায়েত হয়েছেন ওই এলাকায়। যাঁদের মধ্য়ে একাংশ থাকে নাগা সন্ন্যাসী। যাঁরা নাকি এই সময় হিমালয় থেকে নেমে আসেন এই সময়।

তাঁরা নাকি অনেকে ভিন্ন শক্তির অধিকারি হয়। হিমালয়ে তপস্যা করে সেই সব অর্জন করে তারা। তাই, বহু ভক্তও তাদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য কুম্ভ মেলায় উপস্থিত হন।

সম্প্রতি কুম্ভমেলায় এক নাগা সাধু নজর কেড়েছে। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে কম উচ্চতার সন্ন্যাসী। উচ্চতা ১৮ ইঞ্চি। বয়স তাঁর ৫৫ বছর। নাম নারায়ণ নন্দ গিরি মহারাজ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। সারাক্ষণ জপ করছেন তিনি। ইনি দাঁড়াতে পারেন না। তাঁর একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। জাতীয় স্তরের এক সংবাদ মাধ্যমে উল্লেখ রয়েছে, এই সাধু নাকি মাথায় হাত দিলেই মনে কথা জানতে পারেন। দুঃখ ভুলে মন ভালো হয়ে যায়। এমনকি শরীরও সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তবে এর সত্যতা কতটা তা যাচাই করেনি ২৪ ঘণ্টা।

দেখুন ভিডিওটি…

Narayan Nand Giri Maharaj, 55, is 18 inches tall and weighs 40 lbs. He cannot stand up or walk and is looked after by his disciple pic.twitter.com/UCnWAONM7B

— Reuters (@Reuters) March 30, 2021