user can hide profile picture for a particular number, হোয়াটসঅ্যাপ ইউজার চাইলে নির্দিষ্ট কোনও নাম্বারের জন্য প্রোফাইল পিকচার হাইড করতে পারবে– News18 Bangla

#কলকাতা: জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ WhatsApp তাদের ইউজারদের সেফটির কথা মাথায় রেখে উন্নত করছে প্রাইভেসি ফিচার। অনেক ইউজারই WhatsApp-এ নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে সব থেকে একটি বড় সমস্যা হল WhatsApp-এর প্রোফাইল ফটো নিয়ে। ইউজাররা তাদের প্রোফাইল ফটো অনেককেই দেখাতে চায় না, কেন না, সেই প্রোফাইল ফটো নিয়ে অন্যান্য নেগেটিভ কাজেও তার ব্যবহার করা হয়। WhatsApp তাদের ইউজারদের সেফটির জন্য এবং তাদের সুরক্ষার জন্য আরও উন্নত করেছে প্রাইভেসি ফিচার, নিয়ে আসতে চলেছে এমন সুবিধা যাতে ইউজার ইচ্ছা মতো প্রোফাইল পিকচার নির্দিষ্ট কোনও নম্বরের সাপেক্ষে হাইড করে রাখতে পারে।

WhatsApp তাদের এই প্রাইভেসি ফিচার নিয়ে আপাতত বেটা (Beta) টেস্টিং শুরু করেছে। এর মাধ্যমে নতুন একটি ফিচার WhatsApp-এর প্রোফাইল ফটোর সঙ্গে লিঙ্ক করা থাকবে। এর মাধ্যমে নিজেদের WhatsApp-এর প্রোফাইল ফটো থাকবে সুরক্ষিত। WhatsApp প্রোফাইল ফটোর সুরক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই কয়েকটি ফিচার লঞ্চ করেছে। এর মাধ্যমে ইউজাররা নিজেদের ইচ্ছামতো যে কারও থেকে তাদের প্রোফাইল ফটো লুকিয়া রাখতে পারে। “মাই কন্টাক্ট একসেপ্ট” (My Contacts Except) নামের এই ফিচারের ফলে ইউজাররা যাদের WhatsApp-এর প্রোফাইল ফটো দেখাতে চায়, শুধুমাত্র তারাই সেই ছবি দেখতে পাবে। এছাড়াও এভরিওয়ান (Everyone), মাই কন্টাক্ট (My Contact), নোবডি (Nobody) নামের ফিচারও রয়েছে। WhatsApp তাদের ইউজারদের সেফটির জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে।

এই নতুন ফিচার আইওএস (iOS)-এ বেটা ভার্সন ফিচার রূপে রয়েছে যা নিয়ে WhatsApp এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। এটি অ্যান্ড্রয়েড (Android) ফোনে WhatsApp বেটা ভার্সন হিসাবে কাজ করবে। WhatsApp-এ এই নতুন ফিচারটি চালু হয়ে গেলে ইউজাররা তাদের প্রোফাইল ফটো হাইড করে রাখতে পারবে। এর ফলে ইউজাররা নিজেদের ইচ্ছামতো সেটি ব্যবহার করতে পারবে। এর ফলে কোন নির্দিষ্ট ইউজারের থেকে হাইড করা যাবে নিজেদের প্রোফাইল। এর ফলে ইউজারদের প্রাইভেসি বজায় থাকবে এবং তারা নিজেদের ইচ্ছামতো WhatsApp ব্যবহার করতে পারবে।

পুরো বিশ্বে প্রবল জনপ্রিয় এই মেসেজিং অ্যাপ অনেক দিন ধরেই তাদের ইউজারদের কথা মাথায় রেখে লঞ্চ করে চলেছে নানা ধরনের ফিচার। উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে ইউজারদের সেফটির কথা মাথায় রেখেই নিয়ে আসা হয়েছে এই সকল ফিচার। ইউজাররা WhatsApp ব্যবহার করার সময় যেন উন্নত পরিষেবা পায় সেটা নিশ্চিত করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য!