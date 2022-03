UPI Lite Wallet-Based Offline Payments System Coming Soon From NPCI

UPI Lite Wallet: ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার খুব তাড়াতাড়ি লঞ্চ করতে চলেছে UPI Lite। মূলত, ডিজিটাল লেনদেনে গতি বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ‘ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া’ (NPCI)। UPI-এর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তার পরই এই ঘোষণা করেছে NPCI। UPI Lite এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ছাড়াই অফলাইনে করা যাবে পেমেন্ট (UPI Lite Wallet-Based Offline Payments)। অফলাইন মোডে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে লাইট। অন্তত সে রকমই ইঙ্গিতই NPCI দিয়েছে। UPI Lite এর মাধ্যমে 200 টাকা পর্যন্ত অফলাইন লেনদেনের (UPI Lite Wallet-Based Offline Payments) অনুমতি দেবে NPCI যদিও কবে UPI Lite বাজারে আসছে তা নিয়ে খোলসা করেনি ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন। এক নজরে দেখে নিন UPI Lite এর মাধ্যমে অফলাইনে টাকা পাঠানোর উপায়।

অফলাইনে UPI Lite এর মাধ্যমে টাকা পাঠানোর উপায় (How UPI Lite helps to make digital payments without internet)-

– প্রথমেই নিজেদের ফোনের কিপ্যাড থেকে *99# টাইপ করে একটি কল করতে হবে।

– এরপর অনেক অপশন দেখাবে। প্রথম অপশনে “Send Money “তারপর ডায়াল করতে হবে 1।

– এই পর্যায়ে সিস্টেম আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় ও কী ভাবে অর্থ পাঠাতে চান। যেমন মোবাইল নম্বর, UPI আইডি, IFSC কোড বা ইতিমধ্যে সংরক্ষিত কোনও সুবিধাভোগীর বিষয়ে।

– এরপর সেই বিকল্পগুলির যেকোনও একটি নির্বাচন করে বিশদে সব পূরণ করতে হবে। এখানে টাকার অঙ্ক লিখে পাঠাতে হবে।

– এরপর রিমার্ক লিখতে হবে।

– এরপর UPI পিন জিজ্ঞাসা করা হবে। তা লিখে সেন্ড অপশনে ক্লিক করতে হবে। সেটা করলেই পেমেন্ট হয়ে যাবে।

এই পদ্ধতিতে টাকা পাঠাতে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্য অফলাইন UPI আবশ্যক নয়। যারা PhonePe, Google Pay ইত্যাদির মতো UPI অ্যাপ ব্যবহার করেন , তারাও এই সুবিধা পাবেন। ফিচার ফোন ব্যবহারকারীরা UPI ব্যবহার করতে *99# USSD কোড পেতে পারেন। ইন্টারনেট সমস্যার মুখোমুখি হলেই ব্যবহার করা যাবে এই ফিচার। এর আগে ফোনের USSD কোড দিয়ে অফলাইন মোডে UPI ব্যবহারের সুযোগ NPCI দিয়েছে । এই কাজ করতে আলাদা করে স্মার্ট ফোনের প্রয়োজন হবে না। মডেল নির্বিশেষে সব মোবাইল গ্রাহকদের জন্যই *99# পরিষেবা চালু করা হয়েছে। স্মার্টফানে ছাড়াও ফিচার ফোনের গ্রাহকরাও করতে পারবে এই কাজ। কেবল UPI পেমেন্ট করার জন্য ফোন নম্বরটি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিঙ্ক রাখতে হবে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 23, 2022, 18:56 IST

Tags: Digital payments, UPI