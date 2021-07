Twitter Down| বিশ্বজুড়ে বিপর্যস্ত ট্যুইটার পরিষেবা, ক্রমে স্বাভাবিক হওয়ার পথে…

#কলকাতা: বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিশ্বজুড়ে মাইক্রোব্লগিং-সাইট ট্যুইটারের পরিষেবা বিপর্যস্ত। ট্যুইটারে যে কোনও বিষয়ে সার্চ করলেই- সামথিং ওয়েন্ট রং বা কিপ লোডিং -এই বার্তা দেওয়া হচ্ছিল যার অর্থ কিছু সমস্যা হচ্ছে সাইটটি খুলতে, আবার প্রচেষ্টা করুন। আমাদের সংস্থা নিউজ এইট্টিন-এরও আজ সকালে ট্যুইট করতে নানা সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু ক্রমেই সমস্যা ঠিক হয়ে যায়। এই প্রতিবেদন লেখার সময়ে আমাদের সংস্থার ট্যুইটার স্বাভাবিক ভাবেই কাজ করছে।

আজ সকালে ট্যুইটারের নিজস্ব বিবৃতিতে লেখে, অন্তর্জাল দুনিয়ায় কারও কারও প্রোফাইল থেকে টুইট লোড করা যাচ্ছে না। সংস্থা দ্রুত এই সমস্যার মোকাবিলা করতে চাইছে। সকলকে ধন্যবাদ। অন্য একটি ট্যুইটে এই সংস্থা বলেছে, এখন প্রোফাইলগুলিতে বেশির ভাগ ট্যুইটই দেখা যাচ্ছে। যদিও ট্যুইটারের অন্যান্য ফিচারগুলো এখুনি কাজ নাও করতে পারে। আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য বদ্ধপরিকর। ট্যুইটারের নিজস্ব টিম কাজ করছে।

Profiles’ Tweets may not be loading for some of you on web and we’re currently working on a fix. Thanks for sticking with us!



— Twitter Support (@TwitterSupport) July 1, 2021