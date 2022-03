Top Smartphones Under Rs 30,000 in India in March 2022

Top Smartphones Under Rs 30,000: প্রতি দিন উন্নত হচ্ছে প্রযুক্তি, প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে স্মার্টফোনের দুনিয়াটা। প্রায় প্রতিমাসেই নতুন নতুন ফোন লঞ্চ করছে মোবাইল নির্মাতা সংস্থাগুলি। চলি মার্চ মাসেও তেমন কিছু ফোন লঞ্চ হতে চলেছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ভারতে ২০ থেকে ৩০ হাজারের টাকা দামের মধ্যে, অর্থাৎ যাকে বলে mid-high range, মোবাইলের বিক্রি অনেক বেশি। দেখে নেওয়া যাক ৩০,০০০ টাকার কম দামের কিছু ভাল মোবাইল ফোনের নাম (Top Smartphones You Can Buy Under Rs 30,000), যা এ মাসে লঞ্চ করতে চলেছে।

চলতি মাসে যে সব সংস্থা ভারতে নতুন মোবাইল নিয়ে আসতে চলেছে তাদের মধ্যে রয়েছে OnePlus, Realme, Oppo, এবং Xiaomi। ৩০ হাজার টাকার কম (Top Smartphones You Can Buy Under Rs 30,000) দামের এই সব মোবাই ফোনই 5G কানেক্টিভিটি-সহ পাওয়া যাবে। থাকবে একাধিক ক্যামেরা, দ্রুত চার্জ হওয়ার প্রযুক্তিও থাকছে। আর সব থেকে বড় বিষয় ‘লুক’। আকর্ষণীয় চেহারার এই সব ফোনের প্রেমে পড়তে বাধ্য টেক-প্রেমীরা।

OnePlus Nord CE 2 5G

চলতি মাসেই ভারতীয় বাজারে আসছে OnePlus Nord CE 2 5G। এটি আসলে OnePlus Nord 2-র সুলভ সংস্করণ, যার দাম ৩০ হাজারের কম। এই ফোনটিতে রয়েছে ৬.৪৩ ইঞ্চি Full-HD+ AMOLED ডিসপ্লে। সঙ্গে থাকছে ৯০Hz রিফ্রেশ রেট। পাওয়া যাবে Gorilla Glass 5-এর নিরাপত্তাও। MediaTek Dimensity 900 processor-এর ক্ষমতা সম্পন্ন এই মোবাইলে গেম-সহ অন্য অভিজ্ঞতা একেবারে অনন্য। ৬৪ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা এবং ৪৫০০mAh ব্যাটারি সাপোর্ট রয়েছে। থাকছে ৬৫W দ্রুত চার্জিংয়ের সুবিধা। দাম পড়বে প্রায় ২৪ হাজার টাকার কাছাকাছি।

Realme 9 Pro Plus

অপ্টিকাল ইমেজ স্টেবিলিটির বিশেষ সুবিধা নিয়ে আসছে Realme 9 Pro Plus। যাঁদের ভিডিও-র শখ রয়েছে তাঁদের জন্য এই ফোন একেবারে আদর্শ। আর যাঁদের ফোটোগ্রাফিকর শখ, তাঁরাও এর প্রেমে পড়ে যেতে বাধ্য। এদের ফ্ল্যাগশিপ রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেল Sony ক্যামেরায়। ফলে ছবি ওঠে মনোরম। ৬,৪ ইঞ্চি AMOLED রঙিন ডিসপ্লে এবং ১২০Hz রিফ্রেশ রেট। The MediaTek Dimensity 920 প্রযুক্তি বেশ দ্রুত, তবে এটা হাই-এন্ড গেমিংয়ের জন্য আদর্শ এমন বলা যায় না, ফলে না খেলাই ভাল। ৪৫০০mAh ব্যাটারি ৬০W দ্রুত চার্জিং-সহ পাওয়া যাবে। দাম শুরু হচ্ছে at ২৪,৯৯৯ টাকা থেকে।

Xiaomi Mi 11i HyperCharge

দ্রুত চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে Xiaomi Mi 11i HyperCharge হল সেরার সেরা, এমনটা বলাই যায়। ১২০W চার্জিং সাপোর্ট ৪৫০০mAh ব্যাটারি সম্পূর্ণ চার্জ করে মাত্র ১৫ মিনিটে। সঙ্গে রয়েছে ৬.৭ ইঞ্চি AMOLED ডিসপ্লে, Gorilla Glass 5 প্রোটেকশন, MediaTek Dimensity 920 প্রোসেসর। The Xiaomi Mi 11i HyperCharge দাম শুরু হচ্ছে ২৬,৯৯৯ টাকা থেকে।

Oppo Reno 7

স্টাইলিশ লুকের রাজা Oppo Reno 7। ম্যাটি ফিনিশ এবং গ্লিটারের সমন্বয়ে এ এক অসাধারণ ফোন। তবে ফোনের পারফর্মেন্সও যথেষ্ট ভাল। ৬.৪৩ ইঞ্চি AMOLED ডিসপ্লে, ৯০Hz রিফ্রেশ রেট, ৬৪ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, ৩২ মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা, ৪৫০০mAh ব্যাটারি ৬৫W দ্রুত চার্জিং টেকনোলজি-সহ।

