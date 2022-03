Top 8 ACs With Best Deal Price on Amazon, Flipkart: এ দেশে শুরু হয়ে গিয়েছে গরমের মরসুম। এই মার্চ মাসেই যে ভাবে গরম পড়েছে তাতে আগামী দিনে যে অবস্থা আরও খারাপ হতে চলেছে তা বেশ ভালই বোঝা যাচ্ছে। যদিও গরম থেকে মুক্তির উপায় এয়ার কন্ডিশনার (AC) হতে পারে কি না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। পরিবেশবিদরা মনে করেন এই প্রযুক্তিও ইন্ধন জোগাচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়নে। তবু মানুষ আপাত স্বস্তির পথ হিসেবে বেছে নিচ্ছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রই। এক নজরে দেখে নিন ভারতের সবথেকে ভাল ৮টি এয়ার কন্ডিশনার (Top 8 ACs With Best Deal Price on Amazon, Flipkart)।

১) Voltas 103 DZS 0.8 Ton 3 Star Window Air Conditioner –

Voltas-এর এই ০.৮ টন AC-তে 3 স্টার এনার্জি রেটিং থাকছে। এয়ার কন্ডিশনারে ১ বছর ও কমপ্রেসরে ৫ বছরের ওয়ারান্টি পাওয়া যাবে।

২) Voltas 102 EZQ 0.75 Ton 2 Star Window Air Conditioner –

Voltas-এর এই ০.৭৫ টন AC-তে 2 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া হয়েছে। এই এয়ার কন্ডিশনারে ১ বছর ও তার কমপ্রেসরে ৫ বছরের ওয়ারান্টি পাওয়া যাবে।

৩) Croma CRAC1181 1 Ton 3 Star Window Air Conditioner –

Croma-র এই ১ টন AC-তে 3 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া হয়েছে। ১১৫০ ওয়াট পাওয়ার আউটপুট দিতে সক্ষম Croma-র এই AC। এই প্রডাক্টে ১ বছর ও কমপ্রেসরের জন্য ৫ বছরের ওয়ারান্টি পাওয়া যাবে।

৪) Blue Star 3WAE081YDF 0.75 Ton 3 Star Window Air Conditioner –

০.৭৫ টন ক্ষমতার এই AC-তে থাকছে 3 স্টার এনার্জি রেটিং। এই AC-তে ১ বছরের ওয়ারান্টি ও কমপ্রেসরে ৫ বছরের ওয়্যারান্টি দিচ্ছে Blue Star। থাকছে অন-অফ টাইমার। উইন্ডো AC হলেও এই মডেলে তুলনামূলক ভাবে কম আওয়াজ হবে।

৫) Voltas 101 CZA 0.75 Ton 1 Star Split Air Conditioner –

তালিকায় এটিই একমাত্র একমাত্র স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনার। Voltas-এর এই ০,৭৫ টন AC-তে 3 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া হয়েছে। অনবদ্য ফিচার্সের মধ্যে থাকছে অন-অফ টাইমার। এই এয়ার কন্ডিশনারের ১ বছর ও তার কমপ্রেসরে ৫ বছরের ওয়ারান্টি পাওয়া যাবে।

৬) Voltas 123LZF 1 Ton 3 Star Window Air Conditioner –

১ টন ক্ষমতার এই ACতে থাকছে 3 স্টার এনার্জি রেটিং। এই AC-র ভিতরে রয়েছে কপার টিউব। সহজেই এই উইন্ডো AC-র প্যানেল বের করা যাবে। এ ছাড়াও এই AC-তে টাইমার ও অটো রিস্টার্টের মতো আকর্ষণীয় ফিচার্স দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশিই আবার রিমোটে থাকছে নাইট গ্লো ফাংশন। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো জনপ্রিয় ই-কমার্স সাইটে পেয়ে যাবেন এই দুর্দান্ত AC।

৭) Voltas 102EZQ 0.75 Ton 2 Star Window Air Conditioner –

Voltas-এর এই ০,৭৫ টন AC-তে 2 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া হয়েছে। অনবদ্য ফিচার্সের মধ্যে রয়েছে বিশেষ ডাস্ট ফিল্টার। এ ছাড়াও বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাও রয়েছে এই AC-তে। প্রডাক্টে ১ বছর ও কমপ্রেসরে ৪ বছরের ওয়ারান্টি পাওয়া যাবে।

8) Voltas 123 DZS 1 Ton 3 Star Window Air Conditioner –

Voltas-এর এই ১ টন AC-তে 3 স্টার এনার্জি রেটিং থাকছে। LCD রিমোটে দেওয়া হয়েছে ব্যাকলিট আলো। AC-তে ১ বছর ও কমপ্রেসরে ৫ বছরের ওয়ারান্টি পাওয়া যাবে।

