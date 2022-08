Tech Tips: how to apply privacy on Facebook here are some tips

Facebook ছাড়া জীবন অচল—এ কথা বোধহয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বললে খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। দিনের একটা বড় সময় আমরা ফেসবুকে কাটাই। এখানে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনও প্রায় অনেকখানি উন্মোচিত হয়ে পড়ে। আর তার ফলে নিরাপত্তার ঘাটতিও দেখা যেতে পারে।

তবে শুধু ফেসবুক নয়, বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জালিয়াতি, সাইবার অপরাধ। এ জন্য নিজের অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখা খুব প্রয়োজন। ফেসবুকে প্রোফাইল থেকেই কোনও ব্যক্তির নাম, জন্ম তারিখ, বাসস্থান, পেশা, পছন্দ অপছন্দ, রাজনৈতিক মতাদর্শ এমকী পরিবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধু থেকে শুরু করে কখন কোথায় বেডাতে গিয়েছেন তাঁর বিবরণও যে কেউ জেনে নিতে পারেন।

সম্প্রতি একটি অপহরণের ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়েছে, যেখানে একটি শিশুকে অপহরণ করা হয় তার মায়ের ফেসবুক প্রোফাইলে নজরদারি চালিয়ে। পুলিশের দাবি, ওই মহিলা তাঁর সন্তান কোন স্কুলে পড়ে, কখন স্কুলে যায়, ফেরে, কোন আইসক্রিম খেতে পছন্দ করে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের তথ্য ছবি-সহ শেয়ার করতেন।

ফেসবুকে সবথেকে জরুরি হল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখা। ফেসবুকের বিভিন্ন ধরনের তথ্য অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব। এর জন্য কয়েকটি সহজ স্টেপ ফলো করা দরকার।

ফেসবুকে ব্যক্তিগত তথ্য লুকিয়ে রাখার উপায় –

স্টেপ ১ – এর জন্য প্রথমেই নিজেদের ফেসবুক প্রোফাইলে লগ-ইন করতে হবে। এরপর ফেসবুক পেজের উপরের ডান দিকের কোনায় থাকা তির চিহ্নে ক্লিক করতে হবে। এরপর সেটিং-এ ক্লিক করতে হবে।

স্টেপ ২ – এরপর বাঁদিকের মেনুতে গিয়ে প্রাইভেসিতে (Privacy) ক্লিক করতে হবে। সেখান থেকে প্রাইভেসি সেটিং অ্যান্ড টুলস (Privacy settings & tools) অপশনে ক্লিক করতে হবে।

স্টেপ ৩ – এরপর অ্যাক্টিভিটি (Activity) অপশনে গিয়ে, কে পোস্ট দেখতে পারে (Who can see your post) সেই অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর সেটি অনলি মি (Only me) অপশনে বদলে ফেলতে হবে। এরপর নিজেদের সকল পোস্ট ওনলি ফ্রেন্ড (Only Friend) ক্লিক করে, লিমিট ফাস্ট পোস্ট লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে।

স্টেপ ৪ – এরপর অন্যেরা কী ভাবে ইউজারদের খুঁজে বার করবে এবং আপনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে তারও বিভিন্ন ধরনের বিকল্প দেওয়া হয়েছে। যেমন কে ইউজারদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারবে, কে ফ্রেন্ডলিস্ট দেখতে পারবে, কে ইমেল আইডি দেখতে পারবে, কে নম্বর দেখতে পারবে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ইউজারদের নিজের মতো করে সেট করতে হবে। এই প্রত্যেকটি বিষয় ইউজাররা নিজেদের মতন করে ফ্রেন্ড অনলি ফ্রেন্ড এবং ফ্রেন্ড অফ ফ্রেন্ড ইত্যাদি করতে পারবে।

স্টেপ ৫ – এরপর ইউজারদের বাঁদিকের মেনুতে গিয়ে টাইমলাইন এবং ক্যারিং-এ ক্লিক করতে হবে। টাইমলাইন সেকশনের মধ্যে ইউজারদের টাইমলাইনে কে পোস্ট করবে এবং অনলি মি এই অপশন সেট করা যাবে। এছাড়াও অন্যেরা টাইমলাইনে পোস্ট না করার জন্য আনলিমিটেড করা যেতে পারে। এছাড়াও নিজেদের পোস্ট শেয়ার করার জন্য অ্যালাও অনে ক্লিক করা যেতে পারে। কিন্তু ইউজার যদি চায় তার পোস্ট কেউ শেয়ার না কর, তাহলে সেটি ডিজেবল করা যেতে পারে।

স্টেপ ৬ – এ ছাড়াও ইউজারদের পোস্ট এবং অন্যের পোস্ট নিজেদের টাইমলাইনে ট্যাগিং করা বা না করার জন্য সেটিং করা যেতে পারে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: August 20, 2022, 13:45 IST

