Sushant Singh Rajput’s Sister Shweta Singh Kirti Writes to PM Narendra Modi, Says ‘My Brother Had no Godfather’

নিজস্ব প্রতিবেদন : সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর ঘটনায় এবার প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ অভিনেতার দিদি শ্বেতা সিং কৃতি। সুশান্ত মামলায় যাতে ন্যায় বিচার হয়, তদন্তে স্বচ্ছতা থাকে সেই আবেদন করেই প্রধানমন্ত্রীকে সোশ্যাল মিডিয়ায় খোলা চিঠি লিখেছেন শ্বেতা। এই মামলায় যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেই আবেদনও করেছেন তিনি।

খোলা চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে শ্বেতা সিং কৃতি লিখেছেন, ”স্যার, কোথাও গিয়ে আমার মনে হয়েছে আপনি সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। আমরা ভীষণই সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছি। আমার ভাই যখন বলিউডে ছিল, তখন তাঁর কোনও গডফাদার ছিল না। এখনও আমাদের পাশে দাঁড়ায় এমন কেউ নেই। আপনার কাছে অমার অনুরোধ, অবিলম্বে এই কেসটি খতিয়ে দেখা হোক এবং নিশ্চিত করা হোক, গোটা প্রক্রিয়া যেন স্বচ্ছভাবে হয়। কোনও প্রমাণ যেন লোপাট না হয়। আশা রাখছি ন্যায়বিচার জয়লাভ করবে।”

পুরো চিঠিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে ক্যাপশানে শ্বেতা সিং কৃতি আবারও লিখেছেন, ”আমি সুশান্তের বোন, আমি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য আবেদন করছি। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা আছে। যে কোনও মূল্য ন্যায় বিচার চাই।” নিজের লেখা এই চিঠি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ট্যাগ করেছেন শ্বেতা।

I am sister of Sushant Singh Rajput and I request an urgent scan of the whole case. We believe in India’s judicial system & expect justice at any cost. @narendramodi @PMOIndia #JusticeForSushant #SatyamevaJayate pic.twitter.com/dcDP6JQV8N

