বিনোদন Sushant Singh Rajput Death: CBI Registers FIR Against Late Actor's GF Rhea Chakraborty, House Manager Samuel Miranda Among Others



নিজস্ব প্রতিবেদন : সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে রিয়া সহ মোট ৭ জনের বিরুদ্ধে FIR দায়ের করল CBI। সংবাদ সংস্থা ANI সূত্রে খবর, এই মামলায় রিয়া চক্রবর্তী, তাঁর বাবা ইন্দ্রজিত চক্রবর্তী, মা সন্ধ্যা চক্রবর্তী, ভাই শৌমিক, রিয়ার ম্যানেজার শ্রুতি মোদী, সুশান্তের হাউস ম্যানেজার স্যামুয়েল মিরান্ড সহ আরও একজনের বিরুদ্ধে FIR দায়ের করেছে CBI। শুধু FIR দায়েরই নয়, সুশান্ত মামলায় বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করেছে CBI। জানা যাচ্ছে, এই টিমে রয়েছে মনোজ শশীধর (গুজরাট ক্যাডার) IPS অফিসার গগনদীপ গম্ভীরের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে এই তদন্তকারী দল। বিহার পুলিসের থেকে ইতিমধ্যেই সমস্ত তথ্য CBI এর তরফে জানতে চাওয়া হয়েছে বলে খবর। পরবর্তী তদন্তেও প্রয়োজনে বিহার পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হবে। CBI registers FIR against Rhea Chakraborty, Indrajit Chakraborty, Sandhya Chakraborty, Showik Chakraborty, Samuel Miranda, Shruti Modi, and others in connection with #SushantSinghRajput‘s death case. pic.twitter.com/KEy7iCegcv — ANI (@ANI) August 6, 2020 #UPDATE – CBI registers case against 6 accused and others in #SushanthSinghRajput death case: Central Bureau of Investigation https://t.co/ZINeUFNx7r — ANI (@ANI) August 6, 2020 CBI FIR mentions names of Rhea Chakraborty & her brother Showik Chakraborty among others. Hoping justice is done in this case. pic.twitter.com/gjM5Ve6Slz — FrontalAssault (@FrontalAssault1) August 6, 2020 এদিকে ইতিমধ্যেই মুম্বই থেকে পাটনা ফিরে গিয়েছে বিহার পুলিসের তদন্তকারী দল। তবে বিহার পুলিসের আধিকারিক বিনয় তিওয়ারিকে জোর করে মুম্বই পুলিস কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল, তাঁকে এখনও ছাড়া হয়নি বলে জানিয়েছেন বিহার পুলিসের DGP গুপ্তেশ্বর পান্ডে। এদিকে রিয়া চক্রবর্তী এখনও মুম্বইয়ের বাসস্থানে ফেরেননি বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে শুক্রবার সকাল ১১ টায় ED-দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা রিয়া চক্রবর্তীর। সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষিত হওয়ার পরই রিয়া ভীষণ ভয় পেয়ে যান! বারবার বলতে থাকেন, ‘প্লিজ আমায় গ্রেফতার করবেন না!’

