বিনোদন Sushant Singh Rajput Death Case: Rhea Chakraborty arrives at ED office দ্বারা bdnewstimes - 1

নিজস্ব প্রতিবেদন : ইডির দফতরে হাজির হলেন রিয়া চক্রবর্তী। ভাই সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে শুক্রবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসে হাজির হন অভিনেত্রী। দেখুন… Another video of #RheaChakraborty with her brother #ShowikChakraborty at ED office amid media glare pic.twitter.com/vkIvisjHUx — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) August 7, 2020 এদিকে ইডির দফতরে হাজির হয়ে বয়ান রেকর্ডের জন্য আরও বেশ কয়েকদিন সময় চেয়ে আবেদন করেন রিয়া চক্রবর্তী। কিন্তু রিয়ার সেই আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফে। অর্থাত ইডির জারি করা নির্দিষ্ট দিনেই রিয়াকে সেখানে হাজির হয়ে বয়ান রেকর্ড করাতে হবে বলে স্পষ্ট জানানো হয়। শুধু তাই নয়, রিয়া যদি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দফতরে হাজির না হন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে হাজিরা দিতে অসমর্থ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এরপরই ভাইয়ের সঙ্গে এডির দফতরে হাজির হন অভিনেত্রী।

