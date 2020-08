Sushant Singh Rajput Death: Ankita Lokhande Lends Her Jaguar To Bihar Police After They Walked 3 KM To Reach Her Home For Interrogation

নিজস্ব প্রতিবেদন : সুশান্ত মৃত্যুর তদন্তে ফের একাবর বিহার পুলিসকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন অঙ্কিতা লোখান্ডে। পুলিস আধিকারিকরা যাতে তদন্তের প্রয়োজনে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সহজেই যেতে পারেন, তার জন্য নিজের গাড়িটি তাঁদের হাতে তুলে দিলেন অঙ্কিতা।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু তদন্তে বেশকিছুদিন ধরে মুম্বইতেই রয়েছে বিহার পুলিসের একটি দল। তদন্তের স্বার্থে বিহার পুলিসের আধিকারিকদের মুম্বই-এর এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে দৌড়ে বেড়াতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে না হয় পুলিসকে অটো কিংবা ট্যাক্সি ভাড়া করে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত যেতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। লকডাউনের কারণে অনেকসময় অটো-ট্যাক্সি পাওয়া দুস্কর হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতে প্রায় ৩ কিলোমিটার হেঁটে অঙ্কিতা লোখান্ডের ফ্ল্যাটে পৌঁছতে হয়েছিল বিহার পুলিসকে। এবিষয়টি নজর এড়ায় নি অঙ্কিতার। বিহার পুলিস যাতে সহজেই মুম্বইয়ের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পারে, তার জন্য নিজের জাগুয়ার গাড়ি পুলিসের হাতে তুলে দিলেন সুশান্তের প্রাক্তন বান্ধবী।

শনিবার অঙ্কিতার ভাইকে জাগুয়ার চালিয়ে বিহার পুলিসকে এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছে দিতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত, অভিযোগ উঠেছে বিহার পুলিসকে তদন্তে কোনওরকম সাহায্য করতে চাইছে না মুম্বই পুলিস। এমনকি তাঁরা বিহার পুলিসকে গাড়ি দিয়েও সাহায্য করতে চায়নি। এদিকে শোনা যাচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ না পেলে বিহার পুলিস তদন্তের স্বার্থে বড় কোনও পদক্ষেপ করতে পারছে না। এবিষয়ি বিহার পুলিসের এক আধিকারিক IANS-কে জানিয়েছেন, ”কোথাও কিছু করা যাচ্ছে না। আমরা সুপ্রিম কোর্ডের আদেশের অপেক্ষায় রয়েছি। রিয়া সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। রিয়ার আবেদন পুরো তদন্ত প্রক্রিয়া মুম্বই পুলিসের এক্তিয়ারে আনার জন্য। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিলে আমরাও ভালোভাবে তদন্ত চালাতে পারি।”

#WATCH We have requested them (Mumbai Police) to facilitate our people: Bihar DGP Gupteshwar Pandey on being asked about “Mumbai Police not providing vehicles to Bihar Police”

A team of Bihar Police is in Mumbai to probe the #SushantSinghRajputDeathCase pic.twitter.com/PiYabES9UA

— ANI (@ANI) July 31, 2020