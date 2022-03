গরমে সুস্থ থাকতে শরীর হাইড্রেটেড বা আর্দ্র রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ৷ তার জন্য দিনভর পর্যাপ্ত জলপান করতে হবে৷ জল ছাড়াও তালিকায় রাখুন ফলের রস, লস্যি, ঘোলের মতো পানীয়৷ সরাসরি জলপান না করলেও আপনার শরীরকে আর্দ্র রাখতে পারে এমন কিছু সব্জি, যাতে জলীয় অংশ প্রচুর৷(Vegetables to keep you cool and fit in summer)