Security in your pc : মেশিন ছেড়ে উঠলেই লক হবে আপনা-আপনি, Windows 10, Windiws 11-এ কী করতে হবে?

#কলকাতা: দীর্ঘ অপেক্ষার পর ভারতে লঞ্চ করা হয়েছে Windows 11। কাটিং এজ অপারেটিং সিস্টেম (Cutting-Edge OS) যুক্ত Windows 11 যদি নিজেদের কম্পিউটারে সাপোর্ট করে তাহলে সেটি ডাউনলোড করতে হবে। নিজেদের সিস্টেমকে লক করে রাখা (Security in your pc) খুবই একটু গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিজেদের কম্পিউটার ও সকল তথ্যকে সুরক্ষিত রাখতে নিজেদের কম্পিউটার লক (lock computer) করে রাখা দরকার। বর্তমানে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের ফলে এটির গুরুত্ব আরও বেড়েছে। অফিসের প্রয়োজনীয় তথ্য নিজেদের কম্পিউটারে সুরক্ষিত রাখার জন্য লক সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। Windows 11-এ রয়েছে এই ধরনের ফিচার। এর মাধ্যমে অটোমেটিক্যালি নিজেদের কম্পিউটার লক করা সম্ভব।

নিজেদের কম্পিউটারকে লক করার জন্য Windows 11-এ রয়েছে একটি উন্নত ফিচার, যার নাম হল ডায়নামিক লক (Dynamic Lock)। এই ফিচারটি Windows 10-এও রয়েছে। ডায়নামিক লক ফিচারের মাধ্যমে পেয়ারড ব্লুটুথ ডিভাইজের (Paired Bluetooth Device) দ্বারা কম্পিউটারকে লক করা যায়। নিজেদের কম্পিউটারটি যদি মডার্ন ডিভাইজের হয় তাহলে সেটি Windows 11-এর কম্পিউটারের সঙ্গে পেয়ার করা যাবে। এই ফিচারটির মাধ্যমে শুধুমাত্র লক করা সম্ভব। এর দ্বারা আনলক করা যাবে না। কিন্তু এটি নিজেদের ঘরে অথবা ছোট জায়গার অফিসে কাজ করবে না। কারণ এর মিনিমাম ব্লুটুথ রেঞ্জ ৫ থেকে ১০ মিটার।

Windows 11 এবং Windows 10 লক করার উপায়-

Windows 11 এবং Windows 10 এই দু’টি ক্ষেত্রেই এটি খুব সহজেই করা সম্ভব। প্রথমেই সার্চ বার (Search Bar) ওপেন করতে হবে এবং ডায়নামিক লক (Dynamic Lock) অপশনটি দেখতে হবে।

ডায়নামিক লক অপশনটি ক্লিক করলে সেটিং মেনু (Setting Menu) খুলবে যেখানে সিকিউরিটি ভেরিফিকেশন (Security Verification) অপশন রয়েছে।

এর পর ডায়নামিক লক সেকশনে থাকা ব্লুটুথ ডিভাইজে (Bluetooth Device) ক্লিক করতে হবে।

এর পর নিজেদের কম্পিউটারকে পেয়ারিং করতে হবে ল্যাপটপের সঙ্গে। এক্ষেত্রে নিজেদের মোবাইলের ব্লুটুথ সেটিং (Bluetooth Setting) অন করে অন্য কোনও উইন্ডোজ কম্পিউটারের সঙ্গেও পেয়ার করা সম্ভব।

নিজেদের ফোনের সঙ্গে Windows 11 এবং Windows 10 কম্পিউটার পেয়ারড হওয়ার পর আবার সেই ডায়নামিক লক অপশনে ফিরে যেতে হবে।

এর পর সেই বক্সে ক্লিক করতে হবে এবং অ্যালাও উইন্ডোজ টু অটোমেটিকালি লক ইয়োর ডিভাইজ হোয়েন ইউ আর অ্যাওয়ে (Allow Windows To Automatically Lock Your Device When You Are Away) অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে।