SBI Credit Card: how to change PIN online via-website-app-chatbot-or-ivr know details

#কলকাতা: বার বার ক্রেডিট কার্ডের পিন বদলান অনেকেই। ক্রেডিট কার্ডের পিন বদলাতে সমস্যাও হয় অনেক সময়। যদি আপনি SBI ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী হন, তা হলে এই সব সমস্যার সমাধান হবে কয়েক সেকেন্ডেই। কারণ এখন ঘরে বসেই পাল্টানো যাচ্ছে SBI ক্রেডিট কার্ডের পিন (SBI Credit Card PIN Change) মাত্র এক মিনিটেই।

সম্প্রতি নিজেদের Twitter হ্যান্ডেলের মাধ্যমে একথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বলা হয়েছে, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনার SBI ক্রেডিট কার্ডের পিন বদলানো (SBI Credit Card PIN Change) এখন থেকে অনেক সহজ ও সুরক্ষিত। এর জন্য লগ ইন করুন http://sbicard.com/login লিঙ্কে।

জেনে রাখা ভালো, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বা ILA- IVR-এর মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ডের পিন পাল্টানো (SBI Credit Card PIN Change) যাতে পারে। নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টকে সুরক্ষিত রাখতে মাঝেমধ্যেই ক্রেডিট কার্ডের পিন বদলানো প্রয়োজন।

যদি আপনি আপনার ক্রেডিট কার্ডের পিন পাল্টাতে চান ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বা ILA-IVR-এর মাধ্যমে, তা হলে এই পদক্ষেপগুলি মাধ্যমে সহজেই তা করতে পারেন।

যদি আপনি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পিন পাল্টাতে চান, তা হলে এই পদক্ষেপগুলি করতে পারেন-

১. আপনার অনলাইন অ্যাকাউন্টে প্রথমে লগ ইন করতে হবে

২. তার পর বাঁদিক থেকে My Account ট্যাবে যেতে হবে

৩. ক্লিক করতে হবে ম্যানেজ পিন-এ

৪. যে কার্ডটির পিন পাল্টাতে চান, সেটি সিলেক্ট করতে হবে

৫. OTP জেনারেট করতে হবে

৬. ফোনে আসা OTP-টিতে ক্লিক করতে হবে

৭. নতুন পিন যেটা আপনি দিতে চান সেটা ২ বার দিতে হবে এবং সাবমিট অপশনে ক্লিক করতে হবে।

Chatbot ILA-র মাধ্যমে পিন পাল্টাতে হলে-

১. How do I generate transaction PIN for my credit card- এটি জিজ্ঞাসা করতে হবে

২. আপডেট পিন-এ ক্লিক করতে হবে

৩. OTP দিতে হবে ও সাবমিট করতে হবে

৪. নতুন পিন ২ বার দিতে হবে ও আপডেট পিন-এ ক্লিক করতে হবে।

ট্রান্সকশন পিন মোবাইল অ্য়াপের মাধ্যমে পাল্টানোর উপায়-

১. অ্যাকাউন্ট লগ ইন করে Service Requests-এ ক্লিক করতে হবে

২. ম্যানেজ পিন-এ ক্লিক করতে হবে

৩. যে কার্ডটির পিন পাল্টাবেন সেটি সিলেক্ট করতে হবে

৪. OTP জেনারেট করতে হবে

৫. OTP দিতে হবে

৬. নতুন পিন ২ বার দিতে হবে এবং সাবমিট করতে হবে

যদি IVR-এর মাধ্যমে পিন পাল্টাতে চান, তাহলে SBI কার্ড কাস্টমার হেল্পলাইন নম্বর 1860 180 1290 বা 39 02 02 02 ডায়াল করতে হবে (STD কোড আগে বসিয়ে নিতে হবে); তার পর –

১. অপশন ৬ বেছে নিয়ে পিন জেনারেট করতে হবে

২. ১৬ সংখ্যার SBI কার্ডের নম্বর দিতে হবে

৩. মোবাইল নম্বর বা মেইলে পাওয়া OTP নম্বর দিতে হবে

৪. পিন নম্বর দিতে হবে ২ বার

৫. IVR-এই কমফার্মেশন আসবে।