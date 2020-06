sanjeev kapoor gets trolled for his exclusive malabar paneer recipe | food-recipe

#কলকাতা: রেসিপি পোস্ট করবেন খোদ সঞ্জীব কাপুর, আর তা ভাইরাল হবে না এমনটা যেন হতেই পার না। সেলিব্রিটি শেফ সঞ্জীব কাপুরের কল্যাণেই তো ভিডিও দেখেই রান্নায় হাত পাকিয়ে ফেললেন কত আনাড়ি রাঁধুনি। সেই সঞ্জীব কাপুরই কিনা ট্রোলড হলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাও আবার এক অভিনব রেসিপির জন্যই!

গত ১৮ এপ্রিল মালাবার পনিরের রেসিপি টুইট করেন সঞ্জীব। লেখা ছিল, নারকেলের দুধ ও মশলা সমৃদ্ধ পনিরের এর অভিনব রেসিপি। আর এতেই বেজায় চটে যান মালায়লিরা। তাদের বক্তব্য, কোনও খাবারের নামের সঙ্গে মালাবার কথাটা জুড়ে দিলেই তা মালাবার পদ হয়ে যায় না। কেরলের মানুষরা পনির খান না। মালাবার পদ মানেই চিকেন, মাটন, বিফ বা সিফুড হবে সেই পদের প্রধান উপকরণ।

