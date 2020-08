SAHAY PLUS LTD ব্যবসায়িক অফার

সহায় কোম্পানি সম্পুর্ণ একক মালিকানা বাংলাদেশি কোম্পানি। সহায় কোম্পানির পরিচালক মোঃ নাজমুল ইসলাম।

সহায় কোম্পানিতে আমরা Product Base / E-Commerce ও Outsourcing Related কাজ করে ইনকাম করতে পারবো।

এই দুইটি সার্ভিসের মধ্যেই সর্বমোট ৪০টি সার্ভিস অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সহায় কোম্পানির মূল্য উদ্দেশ্য সারাবিশ্বে Product Base/ E-Commerce Business করা এবং এর পাশাপাশি Outsourcing Related কাজ তো থাকছেই,,,,,,,,,

সহায় কোম্পানি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি হলেও ফ্রী তে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে।

1. Outsourcing [ Non-Investment ]

2. Product Base/ E-Commerce [ Investment ]

বিঃদ্রঃ- Outsourcing Related কাজ করতে কোন ইনভেস্ট করতে হয় না। Product Base/ E-Commerce কে ইনভেস্টমেন্ট বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে ইনভেস্টমেন্ট না। কারণ Daraz, Evely E-Commerce Site এর মতো সহায় থেকে পণ্য ক্রয় করছি তার পাশাপাশি অটো ইনকামের সু্যোগ পাচ্ছি সেই সাথে ১০০% Cash Back তো থাকছেই। এই Cash Back এর টাকা ধিরে ধিরে পেয়ে যাবেন।

Outsourcing এ যে বিষয় গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ-

1. Video Watching

2. Ads View

3. News Portal

4. All BD TV Channels

5. FM Radio

6. Animation Video

7. Mobile Recharge

8. Audio Video Calling System

9. Messenger

10. Bill Pay ইত্যাদি।

বিঃদ্রঃ- উপরের সবগুলো Option থেকেই ইনকাম আসবে। তবে Apps আসার পর এই কাজ গুলো আমরা করতে পারবো। Apps সম্ভবত অক্টোবর মাসে আসবে। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আপনি চাইলে আজই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে সহায় থেকে অটো ইনকামের সুযোগ নিতে পারেন।

Apps Download Income:-

ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে Apps আসলে আমরা Outsourcing Related কাজ গুলো করতে পারবো। আর Outsourcing Related ইনকাম করার জন্য Apps Play Store থেকে Download দিতে হবে। যারা Apps Download দিবে প্রত্যেকেই ৫০ টাকা করে পাবে। যার রেফারে জয়েন করবেন সেও ৫০ টাকা পাবে। অর্থাৎ আপনি যদি কাউকে জয়েন করান সে যদি Apps Download করে সেও ৫০ টাকা পাবে আপনিও ৫০ টাকা পাবেন। এভাবে যতো জন কে জয়েন করাবেন প্রত্যেকের কাছে ৫০ টাকা করে কমিশন পাবেন। আপনি যদি Apps Download করে রেফার না করতে পারেন তারপরেও আপনি অটো ইনকাম পাবেন।

উপরের ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন রেফার ছাড়াই শুধু মাত্র Apps Download করে ১ কোটি টাকার বেশি ইনকাম করা সম্ভব।

Sahay Apps Plan Video

Product Base/ E-Commerce:-

করোনার এই বৈশ্বিক দুঃসময়ে আমরা অনেকেই অনলাইনে কেনাকাটা করে থাকি। কিন্তু কোন ইনকাম পাই না। ঠিক এই সময়ে সহায় কোম্পানি থেকে ২৫৯০ টাকা মূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, সাবান, হুইলের গুড়া, পারফিউম, টুথপেস্ট, লাক্স সাবান, গ্রীন টি, হারপিক ইত্যাদি) ক্রয় করলেই Account Active হয়ে যাবে। আর যারা এককালীন ২৫৯০ টাকার পণ্য ক্রয় করে একাউন্ট একটিভ করতে পারবেন না তারা ১০০০ টাকায় আইডি একটিভ করে সহায় থেকে অটো ইনকাম শুরু করে দিতে পারেন। এখানে ৬ টি প্যানেল রয়েছে আইডি একটিভ করলেই দেখবেন সেখানে অটো ইনকাম আসা শুরু করে দিয়েছে।

বিঃদ্রঃ- ২৫৯০ টাকার পণ্য ক্রয় করে একাউন্ট একটিভ করলে সর্বোচ্চ ৫৪৩১৩ টাকা ইনকাম পাবেন কোন কাজ বা রেফার ছাড়াই। সাথে ৫১৮০ টাকা Cash Back তো থাকছেই……

Cash Back এর টাকা একটু একটু করে পেয়ে যাবেন।

Withdraw System:-

সহায় কোম্পানিতে আমরা ৪ ভাবে Withdraw করতে পারবো।

Transfer to Member

Withdraw to Agent

Withdraw to Mobile Banking

Withdraw to Bank

Transfer to Member:-

এই অপশনের মাধ্যমে যে কোন পরিমাণ Amount আপলাইন কে Send করে টাকা নিতে পারবো।

Withdraw to Agent:-

এই অপশন এর মাধ্যমে সহায় Agent Point এ Cash Out করতে পারবো।

Withdraw to Mobile Banking:-

মিনিমাম ৫০০ টাকা হলে এই অপশন এর মাধ্যমে বিকাশ, নগদ ও রকেটে টাকা নিতে পারবো।

Withdraw to Bank:-

যে কোন ব্যাংকে টাকা নিতে পারবো। মিনিমাম লিমিট ৫০০০ টাকা।

Product Base/ E-Commerce:-

আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে সহায় কোম্পানিতে পণ্য ক্রয় করলেই একাউন্ট একটিভ হয় এবং একাউন্ট একটিভ হওয়ার ফলে অটো ইনকাম চালু হয়। যার ফলে আমরা সর্বোচ্চ ৫৪৩১৩ টাকা ইনকাম করতে পারবো।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এই ৫৪৩১৩ টাকা কিভাবে ইনকাম করতে পারবো?

সম্পূর্ণ পোষ্টটি পরতে থাকুন তাহলে খুব সহজে হিসেব টি মিলিয়ে নিতে পারবেন।

সহায় কোম্পানিতে ২ ধরনের ইনকাম করতে পারবোঃ-

1. Auto Income [ Non-Working Income ]

2. Teem Income [ Working Income]

সহায় কোম্পানিতে সর্বমোট ৬ টি প্যানেল রয়েছে। প্যানেল গুলো হলঃ-

1. Panel Performance

2. Panel General

3. Panel Family

4. Panel Executive

5. Panel Director

6. Panel Ambassador

প্রত্যেকটি প্যানেলের ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যান রয়েছে। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন প্যানেলের কি কাজ? কোন প্যানেলে কত টাকা পাওয়া যাবে এবং কিভাবে পাওয়া যাবে?

Panel Performance

এই প্যানেল টি শুধু মাত্র টিম ইনকাম এর প্যানেল। আর টিম ইনকাম কি তা তো সবাই জানেন। যারা রেফার করতে পারবে শুধুমাত্র তারাই এই প্যানেল এর ইনকাম নিতে পারবে। আপনি আনলিমিটেড জয়েনিং করাতে পারবেন। আপনি যাদের জয়েন করাবেন সে যদি তার আইডি টি একটিভ করে তাহলে আপনি প্রতি জনের কাছ থেকে ৯০ টাকা কমিশন পাবেন। এই প্যানেল টি ম্যাট্রিক্স প্ল্যান নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ যারা জয়েন করবে প্রত্যেকের ৩ টি করে লিংক থাকবে নিচের ছবিটির মতো।

এভাবে ১০ লেভেল পর্যন্ত প্রতি একটিভ ম্যাম্বার এর কাছে ৯ টাকা করে কমিশন পাবেন। আপনার মেম্বার যদি ২৫৯০ টাকার পণ্য ক্রয় করে তাহলে উভয়ে ৫ পয়েন্ট করে পাবেন। প্রতিটি লিংকে যত বার ৫০ পয়েন্ট করে হবে তত বার ৩০০ টাকা ( ভ্যাট বাদে ২৭০ টাকা ) করে ম্যাচিং কমিশন পাবেন।

Panel General

এই প্যানেল টি অটো ইনকামের প্যানেল। এই প্যানেল থেকে সর্বোচ্চ ১১১৭ টাকা ইনকাম পাবেন কোন প্রকার জয়েনিং না করেও। এই প্যানেলের ইনকাম করার জন্য কোন জয়েনিং করাতে হয় না। আপনি আইডি একটিভ করে এই প্যানেলের ইনকাম নিতে পারবেন। আপনি যখন আইডি একটিভ করবেন তখন একটি সিরিয়াল নাম্বার পাবেন। আপনার সিরিয়াল এর পর যারা আইডি একটিভ করবে প্রত্যেকের কাছে ৯ টাকা করে কমিশন পাবেন। এভাবে সর্বোচ্চ ১৩ জন এর কাছ থেকে ৯ টাকা করে মোট ১১৭ টাকা পাওয়া যাবে। কোম্পানির প্রতি ২০ প্যাকেজ বিক্রয়ে ১ জন করে ১০০০ টাকা পাবে। এভাবে এক সময় আপনার সিরিয়াল আসবে এবং আপনিও ১০০০ টাকা পেয়ে যাবেন। আমরা যে সিরিয়াল নাম্বার পাচ্ছি সেই সিরিয়াল নাম্বার দ্বারা কোম্পানি কতোগুলো প্যাকেজ বিক্রি করেছে সেটা বুঝায়। আপনি চাইলে একাই একাধিক প্যাকেজ নিতে পারবেন। যত প্যাকেজ নিবেন তত গুলো সিরিয়াল নাম্বার পাবেন এবং প্রতি সিরিয়াল এর জন্য ১১১৭ টাকা করে পাবেন।

বিঃদ্রঃ- ধরুন মিঃ ক প্রথমে একাউন্ট একটিভ করেছে তার মানে মিঃ ক ১ নাম্বার প্যাকেজ টি ক্রয় করেছে এর পর কোম্পানির ২১ তম প্যাকেজ যখন সেল হবে তখন মিঃ ক ১০০০ টাকা পাবে। মিঃ খ যদি ২য় প্যাকেজ ক্রয় করে তাহলে ৪১ তম প্যাকেজ সেল হলে মিঃ খ ১০০০ টাকা পাবে। মিঃ গ যদি ২য় প্যাকেজ ক্রয় করে তাহলে ৬১ তম প্যাকেজ সেল হলে মিঃ গ ১০০০ টাকা পাবে। এভাবে প্রতি ২০ প্যাকেজ সেলে ১ জন করে ১০০০ টাকা রিটার্ন পাবে। তাহলে বুঝতেই পারছেন ১ সিরিয়াল পিছনে যাওয়া মানে ২০ জন এর পিছনে যাওয়া। কি বুঝলেন? দ্রুত আইডি এক্টিভ এর বিকল্প নেই। কারণ যত দ্রুত এক্টিভ করবেন সিরিয়াল তত আগে আসবে। সিরিয়াল যত আগে থাকবে তত আগে টাকা পাবেন। অর্থাৎ আগে আসলে আগে পাবেন।

General Panel Video

Panel Family:-

এই প্যানেল টি অটো ইনকামের প্যানেল। এই প্যানেল থেকে সর্বোচ্চ ৫৩১৯৬ টাকা ( ভ্যাট বাদে ৪৭৮৭৬ টাকা ) ইনকাম পাবেন কোন প্রকার জয়েনিং না করেও। ইতিমধ্যে জানেন যে আপনি যখন প্যাকেজ নিবেন তখন একটি সিরিয়াল নাম্বার পাবেন। এই সিরিয়াল এর উপর নির্ভর করে কোম্পানি আপনাকে বাইনারি [২*১] সিস্টেমে ১০ লেভেল পর্যন্ত অটোম্যাটিক ২০৪৬ জনের একটি টিম প্লেসম্যান্ট করে দিবে। প্রত্যেক মেম্বারের কাছ থেকে আপনি পাবেন Placement Bonus ২০ টাকা (ভ্যাট বাদে ১৮ টাকা), Tour Fund Balance ২ টাকা (ভ্যাট বাদে ১.৮ টাকা), Royalty Balance ৩ টাকা (ভ্যাট বাদে ২.৭ টাকা), Special Balance ১ টাকা (ভ্যাট বাদে ০.৯ টাকা) মোট ২৬ টাকা (ভ্যাট বাদে ২৩.৪ টাকা)। ২০৪৬ জনের কাছে ভ্যাট বাদে ২৩.৪ টাকা করে পেলে ভ্যাট বাদে মোট ৪৭৮৭৬ টাকা পাওয়া যাবে।

উপরের ছবিতে ভ্যাট সহ হিসাব ধরা হয়েছে

এই ছবিতে ভ্যাট বাদে হিসাব ধরা হয়েছে

ভ্যাট বাদে ৪৭৮৭৬ টাকা কি ভাবে আসবে?

উত্তরঃ- আপনি যখন ২৫৯০/১০০০ টাকা দিয়ে একাউন্ট একটিভ করবেন তখন ১ টি সিরিয়াল নাম্বার পাবেন। ধরুন আপনার সিরিয়াল নাম্বার ২৫ । এই ২৫ দ্বারা বুঝায় আপনি যে প্যাকেজ টা ক্রয় করেছেন সেটা ২৫ তম প্যাকেজ ছিল। এই সিরিয়াল এর উপর ভিত্তি করে কোম্পানি আপনাকে ২০৪৬ জনের একটি টিম Placement করে দিবে এবং প্রত্যেকের কাছে সিরিয়াল অনুসারে ২৬ টাকা (ভ্যাট বাদে ২৩.৪ টাকা) পাবেন। আপনার সিরিয়াল কে ২ দিয়ে গুণ করলে যে নাম্বার আসবে ঐ প্যাকেজ টি সেল হলে ২৬ টাকা (ভ্যাট বাদে ২৩.৪ টাকা) পাবেন। এভাবে যতবার আপনার সিরিয়াল আসবে ততবার আপনি কমিশন গুলো পাবেন। অর্থাৎ Family Panel এ আপনার মোট ১০ টি লেভেল থাকবে। ১ম লেভেলে ২ জন , ২য় লেভেলে ৪ জন, ৩য় লেভেলে ৮ জন ৪র্থ লেভেলে ১৬ জন ইত্যাদি। প্রত্যেক সিরিয়ালে আপনার ১ টি করে লেভেল কমপ্লিট হবে। এখন নিচে দেয়া ভিডিও টি দেখলে বাকি বিষয় বুঝতে পারবেন।

Panel Executive:-

এই প্যানেল টি অটো ইনকামের প্যানেল। এই প্যানেল থেকে সর্বোচ্চ ৪০৯২০০ টাকা ( ভ্যাট বাদে ৩৬৮২৮০ টাকা ) ইনকাম পাবেন। ইতিমধ্যে জানেন যে আপনি যখন প্যাকেজ নিবেন তখন একটি সিরিয়াল নাম্বার পাবেন। এই সিরিয়াল এর উপর নির্ভর করে কোম্পানি আপনাকে [৪*১] সিস্টেমে ৫ লেভেল পর্যন্ত অটোম্যাটিক ১৩৬৪ জনের একটি টিম প্লেসম্যান্ট করে দিবে। প্রত্যেক মেম্বারের কাছ থেকে আপনি পাবেন Placement Bonus ১০০ টাকা (ভ্যাট বাদে ৯০ টাকা), Car Fund Balance ১০০ টাকা (ভ্যাট বাদে ৯০ টাকা), Royalty Balance ১০০ টাকা (ভ্যাট বাদে ৯০ টাকা) মোট ৩০০ টাকা (ভ্যাট বাদে ২৭০ টাকা)। ১৩৬৪ জনের কাছে ভ্যাট বাদে ২৭০ টাকা করে পেলে ভ্যাট বাদে মোট 368,280 টাকা পাওয়া যাবে। এই প্যানেলটি একটিভ করার জন্য নিজের রেফারে ১০ টা আইডি একটিভ করাতে হবে অথবা প্যাকেজ ক্রয় করেও আপনি Executive Member হতে পারবেন।

Panel Director:-

এই প্যানেল টি অটো ইনকামের প্যানেল। এই প্যানেল থেকে সর্বোচ্চ ১০২৩০০০ টাকা ( ভ্যাট বাদে ৯২০৭০০ টাকা ) ইনকাম পাবেন। ইতিমধ্যে জানেন যে, আপনি যখন প্যাকেজ নিবেন তখন একটি সিরিয়াল নাম্বার পাবেন। এই সিরিয়াল এর উপর নির্ভর করে কোম্পানি আপনাকে [৪*১] সিস্টেমে ৫ লেভেল পর্যন্ত অটোম্যাটিক ১৩৬৪ জনের একটি টিম প্লেসম্যান্ট করে দিবে। প্রত্যেক মেম্বারের কাছ থেকে আপনি পাবেন Placement Bonus ২৫০ টাকা (ভ্যাট বাদে ২২৫ টাকা), House Fund Balance ২৫০ টাকা (ভ্যাট বাদে ২২৫ টাকা), Royalty Balance ২৫০ টাকা (ভ্যাট বাদে ২২৫ টাকা) মোট ৭৫০ টাকা (ভ্যাট বাদে ৬৭৫ টাকা)। ১৩৬৪ জনের কাছে ভ্যাট বাদে ৬৭৫ টাকা করে পেলে ভ্যাট বাদে মোট ৯২০৭০০ টাকা পাওয়া যাবে। এই প্যানেলটি একটিভ করার জন্য চার জেনারেশনের মধ্যে ৫০ হাজার সহার পয়েন্ট এর প্রয়োজন।

Panel Ambassador:-

এই প্যানেল টি অটো ইনকামের প্যানেল। এই প্যানেল থেকে সর্বোচ্চ ১৮৪১৪০০ টাকা ( ভ্যাট বাদে ১৬৫৭২৬০ টাকা ) ইনকাম পাবেন। ইতিমধ্যে জানেন যে, আপনি যখন প্যাকেজ নিবেন তখন একটি সিরিয়াল নাম্বার পাবেন। এই সিরিয়াল এর উপর নির্ভর করে কোম্পানি আপনাকে [৪*১] সিস্টেমে ৫ লেভেল পর্যন্ত অটোম্যাটিক ১৩৬৪ জনের একটি টিম প্লেসম্যান্ট করে দিবে। প্রত্যেক মেম্বারের কাছ থেকে আপনি পাবেন Placement Bonus ৪৫০ টাকা (ভ্যাট বাদে ৪০৫ টাকা), Sahay Fund Balance ৪৫০ টাকা (ভ্যাট বাদে ৪০৫ টাকা), Royalty Balance ৪৫০ টাকা (ভ্যাট বাদে ৪০৫ টাকা) মোট ১৩৫০ টাকা (ভ্যাট বাদে ১২১৫ টাকা)। ১৩৬৪ জনের কাছে ভ্যাট বাদে ১২১৫ টাকা করে পেলে ভ্যাট বাদে মোট ১৬৫৭২৬০ টাকা পাওয়া যাবে। এই প্যানেলটি একটিভ করার জন্য পাঁচজেনারেশনের মধ্যে ৫ লক্ষ সহার পয়েন্ট এর প্রয়োজন।

