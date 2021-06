RIL AGM 2021 : ‘ডিজিটাল বিপ্লবে নয়া দিগন্ত নতুন জিও স্মার্টফোন!’ রিলায়েন্স পার্টনারশিপ নিয়ে উচ্ছ্বসিত সুন্দর পিচাই

#মুম্বই : ভারতে খুব শিগগিরই আসছে সবথেকে সাশ্রয়কারী এন্ড্রয়েড ফোন । 24 জুন, বৃহস্পতিবার Reliance-এর Annual General Meeting 2021-এ ভক্তদের উদ্দেশ্যে এমনই সুখবর জানালেন মুকেশ আম্বানি। পাশাপাশিই তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এই JioPhone Next এখনও পর্যন্ত ভারতের সবথেকে সস্তার 4G স্মার্টফোন হতে চলেছে, যা তৈরি করেছে Google এবং Reliance Jio দুই সংস্থা মিলে। রিলায়েন্সের সঙ্গে এই নয়া উদ্যোগ নিয়ে উচ্ছ্বসিত গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই (Google CEO Sundar Pichai)। তিনি তাঁর ট্যুইটার বার্তায় লেখেন এই নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের জিও স্মার্টফোন দিয়ে শুরু হতে চলেছে ভারতের ডিজিটাইজেশনকে ত্বরান্বিত করার আরও এক বৈপ্লবিক প্রয়াস।

সোশ্যাল মাধ্যম ট্যুইটারে সুন্দর পিচাই লেখেন, রিলায়েন্সের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বর মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপগুলি ঘোষণা করতে আগ্রহী। JioPhone Next নিয়ে Google CEO সুন্দর পিচাই বলছেন, ‘এই কঠিন সময়ে আমাদের জীবন আরও অনলাইনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাই প্রযুক্তিকে আরও বেশি গুরুত্ব দিলে, তা সবার জন্যই মঙ্গল। Reliance Jio-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার এই অভিজ্ঞতা আমাদের হৃদয়ে থেকে যাবে।’

Excited to announce the next steps in our partnership with @RelianceJio to accelerate India’s digitization, starting with a new affordable Jio smartphone with an optimized @Android experience, and a 5G collaboration between Jio & @GoogleCloud.https://t.co/Wi9DExPU6b



— Sundar Pichai (@sundarpichai) June 24, 2021