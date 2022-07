Oppo Reno 8 series coming to india on july 18 heres what to expect

Oppo Reno 8 Series: ভারতে Oppo তাদের নতুন Oppo Reno 8 সিরিজের ফোন লঞ্চ করতে চলেছে। Oppo Reno 8 সিরিজের মধ্যে রয়েছে দুটি ফোন। এর মধ্যে একটি হল Oppo Reno 8 ফোন এবং আরেকটি হল Oppo Reno 8 Pro ফোন। ভারতে এই দুটি ফোন লঞ্চ করা হতে চলেছে জুলাই মাসের ১৮ তারিখ। Oppo Reno 8 এবং Oppo Reno 8 Pro ফোন এই বছরের প্রথম দিকে চিনে লঞ্চ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে যে চিনের সেই ফোনই ভারতে লঞ্চ করা হতে চলেছেন। সুতরাং সেই ফোনের ফিচার এবং স্পেসিফিকেশন একই থাকতে চলেছে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক Oppo কোম্পানির নতুন Oppo Reno 8 সিরিজের ফোনের ফিচার।

চিনে লঞ্চ করা Oppo Reno 8 ফোনে রয়েছে ৬.৪৩ ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলেড ডিসপ্লে। Oppo Reno 8 ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি যা ১৩০০ চিপসেট যুক্ত। Oppo Reno 8 ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ। Oppo Reno 8 ফোনে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি শ্যুটার এবং দুটি ২ মেগাপিক্সেলের শ্যুটার। Oppo Reno 8 ফোনের সামনে রয়েছে সেলফি তোলার জন্য রয়েছে ৩২ মেগাপিক্সেলের সেলফি স্ন্যাপার। Oppo Reno 8 ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে ৪,৫০০ এমএএইচ ব্যাটারি যা ৮০ ডব্লু ফাস্ট চার্জ যুক্ত।

অন্য ,দিকে Oppo Reno 8 Pro ব্যবহার করা হয়েছে ৬.৭ ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলেড ডিসপ্লে। Oppo Reno 8 Pro ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি যা ৮১০০ চিপসেট যুক্ত। Oppo Reno 8 Pro ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ। Oppo Reno 8 Pro ফোনে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি শ্যুটার। Oppo Reno 8 Pro ফোনে রয়েছে ৮ মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স। Oppo Reno 8 Pro ফোনে রয়েছে ২ মেগাপিক্সেলের শ্যুটার। Oppo Reno 8 Pro ফোনের সামনে সেলফি তোলার জন্য রয়েছে ৩২ মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা।

