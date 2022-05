Operating System: Nothing আনছে তাদের Operating System, খুব শীঘ্রই তা ডাউনলোড করা যাবে স্মার্টফোনে

#নয়াদিল্লি: আমেরিকা ভিত্তিক সংস্থা নাথিং (Nothing) সম্প্রতি জানিয়েছে যে, খুব তাড়াতাড়ি লঞ্চ করা হতে চলেছে তাদের নাথিং অপারেটিং সিস্টেম (Nothing Operating System)। এই নাথিং অপারেটিং সিস্টেম নির্দিষ্ট কয়েকটি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে ডাউনলোড করা যাবে। নাথিং অপারেটিং সিস্টেম যুক্ত প্রথম স্মার্টফোনের নাম হল অবশ্য Nothing স্মার্টফোন। তবে এ ফোন এখনও বাজারে আসেনি। তার আগেই নাথিং অপারেটিং সিস্টেম অন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট স্মার্টফোনে ব্যবহার করার জন্য লঞ্চ করা হচ্ছে।

নাথিং অপারেটিং সিস্টেমের গ্রাফিক্স এবং অ্যানিমেশন কেমন সেটি ইউজারদের থেকে জানার জন্যই কয়েকটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে চালু করা হয়েছে। ইউজাররা গুগল প্লে অ্যাপ স্টোর থেকে এই নাথিং অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পারবেন নিজেদের স্মার্টফোনে। এক নজরে দেখে নিন নাথিং অপারেটিং সিস্টেম ডাউনলোড করার উপায়।

নাথিং অপারেটিং সিস্টেম ডাউনলোড করার উপায় –

স্টেপ ১ – প্রথমেই গুগল প্লে স্টোর খুলে নাথিং লঞ্চারের বেটা ভার্সনের লিঙ্ক ডাউনলোড করতে হবে।

স্টেপ ২ – এরপর সেটিং অপশনে ক্লিক করতে হবে। সেটিং অপশনে ক্লিক করার পর অ্যাপস অপশনে ক্লিক করতে হবে। সেখান থেকে যেতে হবে ডিফল্ট অ্যাপস অপশনে। এরপর ডিফল্ট হোম অ্যাপ অপশনে ক্লিক করতে হবে।

স্টেপ ৩ – এরপর সিলেক্ট করতে হবে নাথিং লঞ্চার অপশন।

ইউজারদের ফোনে নাথিং অপারেটিং সিস্টেম চালু হয়ে গেলে ইউজাররা দেখতে পাবেন তাঁদের ফোনে বদলে গিয়েছে ওয়ালপেপার আইকন, অ্যালার্ম টোন ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরনের ফিচার।

এক নজরে দেখে নিন নাথিং অপারেটিং সিস্টেম ডাউনলোড করার ফলে নিজেদের ফোনে কী কী পরিবর্তন হতে পারে।

আইকন এবং ফোল্ডার – এর ফলে নিজেদের ফোনের আইকন এবং ফোল্ডারের কিছুটা পরিবর্তন হবে।

ঘড়ি এবং ওয়েদার অপশন – এর ফলে ফোনের ঘড়ি এবং ওয়েদার অপশনের পরিবর্তন হবে।

ওয়ালপেপার এবং স্টাইল – নাথিং অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ফোনের ওয়ালপেপার এবং স্টাইলের কিছু পরিবর্তন হবে। এর ফলে ফোনের কালার প্লেটের পরিবর্তন হবে।

রিংটোন – এর ফলে নিজেদের ফোনে বিভিন্ন ধরনের রিংটোন পাওয়া যাবে। এই সকল রিংটোন নাথিং ফোনে ব্যবহার করা হবে।

Nothing-এর তরফে জানানো হয়েছে, এটি এখন কয়েকটি নির্দিষ্ট অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ব্যবহার করা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে Samsung Galaxy S21, Galaxy S22 এবং Google Pixel 5। কিছু দিন পরে OnePlus ফোনগুলিতেও এই সুবিধা নিয়ে আসা হবে বলে জানিয়েছে নাথিং। নতুন এই অপরেটিং সিস্টেম সম্পর্কে গ্রাহকরা সরাসরি তাদের মতামত জানাতে পারবেন Nothing-এর নিজস্ব সাইটে।

First published: May 02, 2022, 19:18 IST

Tags: Nothing, Operating System