OnePlus Nord 3 Spotted on OnePlus India Website

OnePlus Nord 3: খুব তাড়াতাড়ি ভারতে লঞ্চ করা হতে চলেছে OnePlus Nord 3 ফোন। মনে করা হচ্ছে এই বছরেই ভারতে লঞ্চ করা হতে পারে OnePlus কোম্পানির নতুন ফোন OnePlus Nord 3। ভারতে ইতিমধ্যেই OnePlus লঞ্চ করেছে OnePlus Nord CE 2 5G এবং OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ফোন। টিপস্টার এবং তাঁদের ছড়িয়ে দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে জুলাই মাসে লঞ্চ করা হতে পারে OnePlus Nord 3 ফোন। কিন্তু, কোম্পানির তরফে এখনও নির্দিষ্ট কোনও তারিখ জানানো হয়নি। টিপস্টার মুকুল শর্মা, যোগেশ ব্রারের রিপোর্ট অনুযায়ী OnePlus Nord 3 ফোনের কয়েকটি ফিচার সম্পর্কে জানা গিয়েছে। তবে জোর গুজব, একে OnePlus Nord Pro নামও দেওয়া হতে পারে।

রিপোর্ট অনুযায়ী OnePlus কোম্পানি পরীক্ষা করছে নতুন একটি ডিভাইসের। সেই নতুন ডিভাইসের নাম এখনও না জানা গেলেও, জানা গিয়েছে যে OnePlus কোম্পানির নতুন ডিভাইসের কোড নেম হল মেইলি। রিপোর্ট অনুযায়ী এই নতুন ডিভাইস ব্যবহার করা হতে পারে Nord সিরিজের ফোনে। সুতরাং মনে করা হচ্ছে যে, OnePlus Nord 3 ফোনে ব্যবহার করা হতে পারে নতুন এই ডিভাইস। কিন্তু কোনও কিছুই এখনও কোম্পানির তরফে নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। যেটুকু জানা যাচ্ছে, সেই নিরিখে এক নজরে দেখে নেওয়া যাক OnePlus Nord 3 ফোনের ফিচার।

Alright. The OnePlus Nord 3 is also coming up soon it seems. Have spotted it on the country’s Indian website.

Feel free to retweet.#OnePlus #OnePlusNord3 pic.twitter.com/eg9LqWQanK



— Mukul Sharma (@stufflistings) May 2, 2022