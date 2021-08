Ola Electric scooter To Offer Reverse Mode: স্কুটারে থাকবে রিভার্স গিয়ার! ১৫ অগাস্ট চমক দিতে আসছে Ola

মাত্র ৪৯৯ টাকায় বুকিং শুরু হয়েছিল। অনেকেই বুকিং করেছিলেন। তাও আবার স্কুটারের দাম কী হবে তা না জেনেই। তবে ওলা যে দারুণ কিছু লঞ্চ করবে সেই ব্যাপারে প্রায় সবাই নিশ্চিত ছিলেন। পেট্রোল, ডিজেলের আকাশছোঁয়া দামের বাজারে ইলেকট্রিক ভেহিকেল বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। আৎ এই সময়টাকেই কাজে লাগাতে চাইছে অনেক সংস্থা। ১৫ অগাস্ট ইলেকট্রিক স্কুটার লঞ্চ করবে ওলা। অনেকেই অধীর আগ্রহে বসে রয়েছেন। কী কী ফিচার্স থাকবে, কেমন দেখতে হবে সেই স্কুটার, তা নিয়ে কৌতুহলের শেষ নেই। কারণ এখনও পর্যন্ত ওলার স্কুটারের যা প্রোমোশন করা হয়েছে তাতে দারুন কিছু আসছে বলেই আন্দাজ করা যায়। সংস্থাও প্রথম ইলেকট্রিক স্কুটার লঞ্চের মুহূর্ত মনে রাখার মতো করতে চাইছে।

ওলার সিইও ভাবেশ আগরওয়াল এরে একে স্কুটারের ফিচার্স তুলে ধরছেন। এদিন যেমন তিনি জানিয়েছেন, ওলার স্কুটারে থাকবে রিভার্স মোড। চার চাকায় যেমন থাকে রিভার্স গিয়ার, ঠিকস তেমনই। অর্থাত্, পা দিয়ে না ঠেলেও স্কুটার পিছনে সরানো যাবে। সাধারণত স্কুটারে এমন ফিচার্স থাকে না। দুচাকায় সাধারণত এই ফিচার্স-এর দরকার পড়ে না। পা দিয়ে ঠেলেই পিছনে সরাতে হয় স্কুটার বা মোটরসাইকেল। তবে ওলা এই সুবিধা দেবে গ্রাহকদের। এদিন ভাবেশ আগরওয়াল একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ওলার স্কুটার রিভার্স মোড-এ চলছে। অর্থাত্, পিছনের দিকে ছুটছে। যা দেখে অনেকেই অবাক। ১৭ সেকেন্ডের সেই ভিডিও ব্যাপক শেয়ার হচ্ছে।

You can reverse the Ola Scooter at an unbelievable pace, you can also reserve the Ola Scooter at an unbelievable price of ₹499 now!

See you on 15th August #JoinTheRevolution at https://t.co/5SIc3JyPqm pic.twitter.com/trTJLJBapM

— Ola Electric (@OlaElectric) August 7, 2021