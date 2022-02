ত্বকের সুস্থতা ও সৌন্দর্যের জন্য সামান্য পরিমাণ তেলের প্রয়োজন আছে ঠিকই৷ কিন্তু অন্যদিকে বাড়তি তেল ত্বকের ক্ষতিও করে৷ তার মধ্যে অন্যতম তৈলাক্ত নাক৷ ফলস্বরূপ নাক জুড়ে ব্ল্যাক এবং হোয়াইটহেডস৷(Home remedies to get rid of oily nose)