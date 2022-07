nothing-phone-1-vs-oneplus-nord-2t-5g-vs-iqoo-neo-6-vs-poco-f4-5g, আসছে Nothing Phone 1 – News18 Bangla

#নয়াদিল্লি: ভারতে ২১ জুলাই সন্ধ্যে ৭টা থেকেই পাওয়া যাবে Nothing Phone 1 ফোন। ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাবে এই ফোন।

Nothing Phone 1-এর দাম শুরু হচ্ছে ৩২,৯৯৯ টাকা থেকে। এই দামে ভারতে বেশ কয়েকটি ফোন রয়েছে। কিন্তু এই মিড রেঞ্জে তিনটি ফোন সম্প্রতি লঞ্চ করা হয়েছে ভারতে।

এই তিনটি ফোন হল – OnePlus Nord 2T 5G, iQoo Neo 6, Poco F4 5G। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এই তিনটি ফোনের সঙ্গে Nothing Phone 1-এর পার্থক্য।

দাম –

Nothing Phone 1-এর ৮ জিবি র‍্যাম এবং ১২৮ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের দাম ৩২,৯৯৯ টাকা। ৮ জিবি র‍্যাম এবং ২৫৬ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের দাম ৩৫,৯৯৯ টাকা এবং ১২ জিবি র‍্যাম এবং ২৫৬ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের দাম ৩৮,৯৯৯ টাকা।

প্রি-অর্ডার করলে Nothing Phone 1-এর সবকটি মডেলে পাওয়া যাবে ১,০০০ টাকার ছাড়। এছাড়াও এই ফোনের উপরে পাওয়া যাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্ক অফার।

OnePlus Nord 2T 5G ফোনের দাম শুরু হচ্ছে ২৮,৯৯৯ টাকা থেকে। যা ৮ জিবি র‍্যাম এবং ১২৮ জিবি স্টোরেজের। OnePlus Nord 2T 5G-এর ১২ জিবি র‍্যামের মডেলের দাম হল ৩৩,৯৯৯ টাকা।

অন্য দিকে, iQoo Neo 6-এর দাম শুরু হচ্ছে ২৯,৯৯৯ টাকা থেকে। যা ৮ জিবি র‍্যাম এবং ১২৮ জিবি স্টোরেজের। iQoo Neo 6-এর ১২ জিবি র‍্যাম র‍্যাম এবং ২৫৬ জিবি স্টোরেজের দাম ৩৩,৯৯৯ টাকা।

Poco F4 5G-এর দাম শুরু হচ্ছে ২৭,৯৯৯ টাকা থেকে। যা ৬ জিবি র‍্যাম এবং ১২৮ জিবি স্টোরেজের। Poco F4 5G-এর ৮ জিবি র‍্যাম এবং ১২৮ জিবি স্টোরেজের দাম ২৯,৯৯৯ টাকা। Poco F4 5G-এর ১২ জিবি র‍্যাম এবং ২৫৬ জিবি স্টোরেজের দাম ৩৩,৯৯৯ টাকা।

Nothing Phone 1-এর ফিচার –

Nothing Phone 1-এ রয়েছে ৬.৫৫ ইঞ্চির ফ্লেক্সিবেল ওলেড ডিসপ্লে। এছাড়াও Nothing Phone 1 ফোনে রয়েছে এইচডিআর১০ প্লাস সাপোর্ট, ৬০ এইচজেড থেকে ১২০ এইচজেড রিফ্রেশ রেট।

Nothing Phone 1-এ ব্যবহার করা হয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন টিএম ৭৭৮জি প্লাস। Nothing Phone 1-এ রয়েছে ৪,৫০০ এমএএইচ ব্যাটারি। Nothing Phone 1-এ ব্যবহার করা হয়েছে ডুয়াল ক্যামেরা সেটআপ।

এই ফোনের ব্যাকে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের সোনি আইএমএক্স৭৬৬ সেন্সর। Nothing Phone 1-এ রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড স্যামসাং জেএন১ সেন্সর। এছাড়াও এই ফোনের সামনে রয়েছে ১৬ মেগাপিক্সেলের সোনি আইএমএক্স৪৭১ সেন্সর।

OnePlus Nord 2T 5G-এর ফিচার –

OnePlus Nord 2T 5G ফোনে রয়েছে ৬.৪৩ ইঞ্চির অ্যামোলেড ডিসপ্লে, ৯০ এইচজেড রিফ্রেশ রেট। OnePlus Nord 2T 5G ফোনে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ১৩০০ চিপসেট।

OnePlus Nord 2T 5G ফোনে রয়েছে ১২ জিবি র‍্যাম এবং ২৫৬ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজ। OnePlus Nord 2T 5G ফোনে রয়েছে ৪,৫০০ এমএইএইচ ব্যাটারি এবং ৮০ ডবলু ফাস্ট চার্জ।

OnePlus Nord 2T 5G ফোনে রয়েছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ। এতে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি শ্যুটার যা ওআইএস যুক্ত, ৮ মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড সেন্সর এবং ২ মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো সেন্সর। OnePlus Nord 2T 5G ফোনের সামনে রয়েছে ৩২ মেগাপিক্সেলের শ্যুটার।

iQoo Neo 6-এর ফিচার –

iQoo Neo 6 ফোনে রয়েছে ৬,৬২ ইঞ্চির ই৪ অ্যামোলেড ডিসপ্লে, ১২০ এইচজেড রিফ্রেশ রেট। iQoo Neo 6 ফোনে রয়েছে স্ন্যাপড্রাগন ৮৭০ এসওসি যা ১২ জিবি র‍্যাম এবং ২৫৬ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজ যুক্ত।

iQoo Neo 6 ফোনে রয়েছে ৪,৭০০ এমএএইচ ব্যাটারি এবং ৮০ ডবলু ফাস্ট চার্জ। iQoo Neo 6 ফোনে রয়েছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ। iQoo Neo 6 ফোনে রয়েছে ৬৪ মেগাপিক্সেলের আইএসওসিইএলএল জিডাবলুপি১ প্রাইমারি সেন্সর, ৮ মেগাপিক্সেলের সেন্সর এবং ২ মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো সেন্সর। iQoo Neo 6 ফোনের সসাম্নে রয়েছে ১৬ মেগাপিক্সেলের শ্যুটার।

Poco F4 5G-এর ফিচার –

Poco F4 5G ফোনে রয়েছে ৬.৬৭ ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলেড ডিসপ্লে, ১২০ এইচজেড রিফ্রেশ রেট। Poco F4 5G ফোনে রয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন ৮৭০ চিপসেট যা ১২ জিবি র‍্যাম এবং ২৫৬ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজ যুক্ত। Poco F4 5G ফোনে রয়েছে ৪,৫০০ এমএএইচ ব্যাটারি এবং ৬৭ ডব্লু ফাস্ট চার্জ।

Poco F4 5G ফোনে রয়েছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ। Poco F4 5G ফোনে রয়েছে ৬৪ মেগাপিক্সেলের শ্যুটার, ৮ মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল শ্যুটার এবং ২ মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স। Poco F4 5G ফোনের সামনে রয়েছে ২০ মেগাপিক্সেলের সেলফি স্ন্যাপার।

