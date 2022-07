nothing phone 1 launched in india at rs 32999 full specifications launch offers and all details – News18 Bangla

Nothing Phone 1 Launched: ভারতে লঞ্চ করা হতে চলেছে Nothing Phone 1। কার্ল পেইয়ের নতুন কনজিউমার টেকনোলোজির ব্র্যান্ড নেম হল Nothing। তারা অফিসিয়ালি এবার এল অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের বাজারে। তাদের প্রথম অ্যান্ড্রয়েড ফোনের নাম হল Nothing Phone 1। ২০১৩ সালে পেই শুরু করেছিল ওয়ানপ্লাস (OnePlus) ব্র্যান্ড। ওয়ানপ্লাস প্রথমে নিয়ে আসে Nothing ইয়ার বার্ড। যার নাম হল Nothing Ear 1। এবারের Nothing Phone 1 একটি মিড রেঞ্জের স্মার্টফোন। Nothing Phone 1-এর দাম রাখা হয়েছে ৪০,০০০ টাকার মধ্যে। Nothing Phone 1-এর দাম শুরু হচ্ছে ৩২,৯৯৯ টাকা থেকে। Nothing Phone 1-এ ব্যবহার করা হয়েছে ইউনিক এলইডি লাইটিং ট্রান্সপারেন্ট ব্যাক প্যানেল এবং ক্লিন সফটওয়্যার। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক Nothing Phone 1-এর সমস্ত খুঁটিনাটি।

Nothing Phone 1-এর দাম এবং ভ্যারিয়েন্ট –

ভারতে Nothing Phone 1 পাওয়া যাবে ২১ জুলাই ফ্লিপকার্টে। Nothing Phone 1 ২১ জুলাই সন্ধ্যা ৭াট থেকে পাওয়া যাবে ভারতে। এখন থেকেই এই ফোনের প্রি-অর্ডার করা যাবে।

Nothing Phone 1 এর ৮ জিবি র‍্যাম এবং ১২৮ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের দাম ৩২,৯৯৯ টাকা।

Nothing Phone 1 এর ৮ জিবি র‍্যাম এবং ২৫৬ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের দাম ৩৫,৯৯৯ টাকা।

Nothing Phone 1 এর ১২ জিবি র‍্যাম এবং ২৫৬ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের দাম ৩৮,৯৯৯ টাকা।

এছাড়াও Nothing Phone 1 ৪৫ ডবলু চার্জ অ্যাডাপ্টারের জন্য অতিরিক্ত ২,৪৯৯ টাকা খরচ করতে হবে। ১,৪৯৯ টাকা দিলে পাওয়া যাবে অরিজিনাল ক্লিয়ার কেস প্রোটেকশন। এছাড়াও Nothing টেম্পারড গ্লাস বিক্রি করছে ৯৯৯ টাকায়। প্রি-অর্ডার করলে Nothing Phone 1-এর সবকটি মডেলে পাওয়া যাবে ১,০০০ টাকার ছাড়। এছাড়াও এই ফোনের উপরে পাওয়া যাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্ক অফার।

– এইচডিএফসি গ্রাহকেরা পাবে প্রায় ২,০০০ টাকার ছাড়। এছাড়াও ৩ এবং ৬ মাসের ইএমআইয়ের সুবিধা।

– অন্যান্য ব্যাঙ্কে পাওয়া যাবে ৩ মাসের ইএমআইয়ের সুবিধা।

– এছাড়াও পাওয়া যাবে এক্সচেঞ্জ অফার।

– প্রি-অর্ডার করলে Nothing Phone 1-এর ৪৫ ডাবলু চার্জ অ্যাডাপ্টার পাওয়া যাবে ১,৪৯৯ টাকায়।

– Nothing Ear 1 প্রি-অর্ডার করলে পাওয়ায়া যাবে ৫,৯৯৯ টাকায়।

Nothing Phone 1 এর ফিচার –

Nothing Phone 1 ব্যবহার করা হয়েছে গ্লাস বডি ডিজাইন যা করনিং গ্লাস ৫ যুক্ত। Nothing Phone 1 হল একটি ট্রান্সপারেন্ট ফোন। Nothing Phone 1 পাওয়া যাবে সাদা এবং কালো রঙে। Nothing Phone 1-এ রয়েছে ৬.৫৫ ইঞ্চির ফ্লেক্সিবেল ওলেড ডিসপ্লে। এছাড়াও Nothing Phone 1 ফোনে রয়েছে এইচডিআর১০ প্লাস সাপোর্ট, ৬০ এইচজেড থেকে ১২০ এইচজেড রিফ্রেশ রেট। Nothing Phone 1-এর ব্যাক প্যানেলে ব্যবহার করা হয়েছে ৯০০ এলইডি যুক্ত ইউনিক লাইট প্যাটার্ন।

Nothing Phone 1-এ ব্যবহার করা হয়েছে ডুয়াল ক্যামেরা সেটআপ। এই ফোনের পিছনে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের সোনি আইএমএক্স৭৬৬ সেন্সর। যা এফ/১.৮৮ অ্যাপারচার, ওআইএস এবং ইআইএস যুক্ত। এছাড়াও রয়েছে এইচডিআর। Nothing Phone 1-এ রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড স্যামসাং জেএন১ সেন্সর। যা এফ/২.২ অ্যাপারচার যুক্ত। এছাড়াও এই ফোনের সামনে রয়েছে ১৬ মেগাপিক্সেলের সোনি আইএমএক্স৪৭১ সেন্সর। যা এফ/২.৪৫ অ্যাপারচার যুক্ত। Nothing Phone 1-এর ক্যামেরা সাপোর্ট করে ৪কে রেকর্ডিং।

Nothing Phone 1-এর চিপসেট এবং ব্যাটারি –

Nothing Phone 1-এ ব্যবহার করা হয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন টিএম ৭৭৮জি প্লাস। যা ৬ এনএমের টিএসএমসি যুক্ত। এছাড়াও Nothing Phone 1-এ রয়েছে ১.৮ জিএইচজেড যা অ্যাড্রেনো ৬৪২এল জিপিইউ, এলডিডিআর৫ র‍্যাম যুক্ত। এছাড়াও Nothing Phone 1 ফোনে রয়েছে ইউএফসি ৩.১ স্টোরেজ।

অ্যান্ড্রয়েড বেসড Nothing Phone 1-এ রয়েছে আধুনিক ও উন্নত মানের সফটওয়্যার। Nothing Phone 1-এ খুব সহজেই ব্যবহার করা যাবে থার্ড পার্টি অ্যাপ। এর জন্য Nothing Phone 1-এ ব্যবহার করা হয়েছে উন্নতমানের সেটিং অপশন। এর ফলে Nothing Phone 1-এর দ্বারাই করা যাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ। এর মধ্যে রয়েছে দরজা খোলা বা বন্ধ করা, এয়ার কন্ডিশনার চালানো ইত্যাদি। এছাড়াও Nothing Phone 1-এর মাধ্যমে পরিচালনা করা যাবে টেসলার (Tesla) বৈদ্যুতিন গাড়ি। Nothing Phone 1-এ ৩ বছরে করা যাবে অ্যান্ড্রয়েড আপডেট, ৪ বছরের সিকিউরিটি প্যাচ করা যাবে প্রতি ২ মাসে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: July 13, 2022, 17:13 IST

Tags: Nothing Phone 1