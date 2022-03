Nothing Confirms Launch Event In March, Smartphone Debut Likely – News18 Bangla

বাজারে আসতে চলেছে Nothing-এর একাধিক পণ্য। অন্তত এমনই মনে করা হচ্ছে। কারণ, এ মাসেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানের ঘোষণা করে ফেলেছে ওই সংস্থা। বুধবার সমাজ মাধ্যমে ওই প্রযুক্তি সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আগামী ২৩ মার্চ তাদের পণ্য প্রকাশ অনুষ্ঠান হবে।

Nothing-এর তরফে সাধারণ মানুষকে ওই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান হয়েছে এবং সব রকম তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে sign up করতে বলা হয়েছে। সাধারণ এ ধরণের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে Apple and Co.

সংস্থার তরফে এই অনুষ্ঠানে নাম দেওয়া হয়েছে ‘The Truth’, ২৩ মার্চ GMT ১৪.০০টায় অনুষ্ঠান হবে বলে ঘোষণাও করে দেওয়া হয়েছে।

Nothing-এর প্রতিষ্ঠাতা কার্ল পেই গত এক সপ্তাহ ধরেই এই অনুষ্ঠআনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রথমত তিনি একটি ট্যুইট করেছিলেন, “Android 12 is good”। আর সেই ট্যুইটে জবাব এসেছিল Qualcomm এবং Android SVP-র তরফ থেকে। স্মার্টফোনের দুনিয়ায় এর থেকে বড় ইঙ্গিত আর কী বা হতে পারত!

তবে এখানেই থেমে থাকেননি কার্ল পেই। গত মাসে বার্সেলোনায় মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস ২০২২ (MWC 2022)-এ তাঁকে দেখা গিয়েছে Qualcomm-এর অধিকর্তার সঙ্গে।

What if we told you 2021 was just a warm up?

Nothing (event): The Truth.

23 March 14:00 GMT.

Sign up to get notified.https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/0jV22wRnRz

— Nothing (@nothing) March 9, 2022