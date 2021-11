Netflix Game ৫ নতুন মোবাইল গেম যা খেলা যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে

#কলকাতা: গেম খেলতে যারা পছন্দ করে তাদের জন্য সুখবর। Netflix নিয়ে এল ৫টি নতুন মোবাইল গেম (Netflix game), যা খেলা যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এই গেম খেলার জন্য ইউজারদের এক টাকাও খরচ করতে হবে না। অ্যান্ড্রয়েড (Android) এবং আইওএস (iOS) দু’টি ফোনের ইউজাররাই Netflix-এর এই ৫টি গেম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খেলতে পারবে। এর জন্য ইউজারদের গুগল প্লে স্টোর (Google Play Store) অথবা অ্যাপল অ্যাপ স্টোর (Apple App Store) থেকে সেই গেমটি শুধু ডাউনলোড করতে হবে। এর পর Netflix অ্যাপের মাধ্যমেই সেই গেম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খেলা যাবে। Netflix-এর তরফে কিছু দিন আগেই লঞ্চ করা হয়েছে নতুন এই ৫টি গেম। এটি এখন শুধুমাত্র অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ইউজাররাই ব্যবহার করতে পারলেও, কিছু দিনের মধ্যেই আইওএস ফোনের ইউজাররাও এটি ব্যবহার করতে পারবে।

Netflix-এর এই নতুন ৫টি গেম (Netflix game) ব্যবহার করা যাবে বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় ভাষায়। ইউজাররা নিজেদের পছন্দমতো ভাষা বেছে নিতে পারবে এই গেম খেলার সময়। এর মধ্যে রয়েছে হিন্দি, বাংলা, পঞ্জাবি, মরাঠি এবং তামিলের মতো ভারতীয় ভাষা। Netflix-এর তরফে জানানো হয়েছে যে, এই ৫টি গেম খেলার জন্য অতিরিক্ত এক টাকাও ব্যয় করতে হবে না। Netflix-এর সাবস্ক্রাইবাররা বিনামূল্যেই এই ৫টি গেম খেলতে পারবে। যারা Netflix-এর সাবস্ক্রাইবার তাদের এই গেম খেলার জন্য নতুন করে কোনও ফি দিতে হবে না। Netflix-এর এই ৫টি গেম হল – Stranger Things: 1984 এবং Stranger Things 3: The Game From BonusXP, Shooting Hoops এবং Teeter Up From Frosty Pop, Card Blast From Amuzo এবং Rogue Games। Netflix এর এই ৫টি গেম চিলড্রেন অ্যাকাউন্টের ইউজাররা ব্যবহার করতে পারবে না।

Netflix game খেলার উপায়-

স্টেপ ১ – প্রথমেই নিজেদের ফোনে ওপেন করতে হবে Netflix অ্যাপ। এর পর সেখানে সাইন ইন করতে হবে।

স্টেপ ২ – এর পর Netflix গেম খেলার জন্য Netflix হোমপেজ অথবা গেমস ট্যাব ব্যবহার করতে হবে।

স্টেপ ৩ – এর পর নিজেদের পছন্দমতো গেম বেছে নিতে হবে, যে যেটা খেলতে চায়।

স্টেপ ৪ – এর পর নিজেদের ফোনের অ্যাপ স্টোর থেকে সেই গেম ডাউনলোড করতে হবে।

স্টেপ ৫ – সেই গেম ডাউনলোড হয়ে গেলে সেটি খেলার করার জন্য Netflix অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে।