NCW notice to Mahesh Bhatt, Mouni Roy and 4 others for allegedly endorsing firm accused of exploiting girls

নিজস্ব প্রতিবেদন : ফের ফাঁপরে মহেশ ভাট। বলিউডের জনপ্রিয় এই পরিচালকের পাশাপাশি মৌনি রায়, ঊর্বশী রাউতেলাদেরও এবার নোটিস পাঠাল জাতীয় মহিলা কমিশন।

রিপোর্টে প্রকাশ, আইএমজি ভেঞ্চারের প্রতিষ্ঠাতা সানি বর্মার বিরুদ্ধে একাধিক মহিলার উপর মানসিক এবং শরীরিক নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন পরি ফর ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা যোগিতা ভয়না। মডেলিংয়ে সুযোগ করে দেওয়ার নাম করে আইএমজি ভেঞ্চারের মালিক সানি বর্মা সাধাসিধে মেয়েদের কখনও মানসিকভাবে আবার কখনও তাঁদের যৌন হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত সানি বর্মার ওই মডেলিং কম্পানির হয়ে বিভিন্ন সময় প্রচার করেন বলিউডের একাধিক তারকা। যার মধ্যে মহেশ ভাট, মৌনি রায়, ঊর্বশী রাউতেলা, এষা গুপ্তা, রণবিজয় সিং, প্রিন্স নরুলা এবং সোনু সুদের নাম রয়েছে।

3. NCW has taken serious note of their non-appearance. The meeting has been adjourned to next date, ie, on August 18 at 11.30 AM. You will be sent formal notices again and non-appearance will be followed by action as per our procedures. — Rekha Sharma (@sharmarekha) August 6, 2020

2. girls by Promoter of IMG Ventures, Mr Sunny Verma and his accomplice. Despite directing to appear before the Commission and intimating the same through all possible modes of communication, these people have neither bothered to respond nor attended the scheduled meeting. — Rekha Sharma (@sharmarekha) August 6, 2020

মহিলাদের হেনস্থায় অভিযুক্ত সানি বর্মার মডেলিং কম্পানির হয়ে কেন প্রচার করেছেন, সেই অভিযোগে মহেশ ভাট, প্রিন্স নরুলা, মৌনি রায়দের প্রথমে ডেকে পাঠানো হয় জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গলেও এই অভিনেতা, অভিনেত্রীরা জাতীয় মহিলা কমিশনের অফিসে গিয়ে দেখা করেননি। এরপরই তাঁদের নোটিস পাঠানো হয়। নোটিস পাওয়ার পরও তাঁরা দেখা না করলে, তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা ট্যুইট করে এই খবর প্রকাশ্যে আনেন। আগামী ১৮ অগাস্ট সকাল সাড়ে এগারোটার মধ্যে জাতীয় মহিলা কমিশনের অফিসে ওই তারকাদের দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর।