Nadir On the Go – দ্যা ভ্রমণ পিপাসু Nadir On the Go

ট্রাভেল ব্লগ বা ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্লগ সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিত। ঘুরতে কার না ভালো লাগে? প্রত্যেকের মনের কোনো না কোনো সুপ্ত কোণায় ঘুরাঘুরির ইচ্ছা লুকিয়ে থাকে। আর সেই ঘোরাঘুরির সুপ্ত ইচ্ছাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে আমরা সবাই ই বিভিন্ন ট্রাভেল বা ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্লগ , আর্টিকেল নিয়ে প্রায়ই ঘাটাঘাটি করি। ড্যান ফ্লাইং সোলো , এ ব্রোকেন ব্যাকপ্যাক কিংবা দ্যা ব্লগ এব্রোড বহুল পরিচিত ট্রাভেল ব্লগ সাইট। “Shivya Nath” একজন ইন্ডিয়ান মহিলা ট্রাভেল ব্লগার যিনি সম্প্রতি ২০১৩ সালে ভারতের সেরা ট্রাভেল ব্লগারের একজন হিসেবে নির্বাচিত হন। এত পরিচিত ও জনপ্রিয় ট্রাভেল ব্লগারের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশি কেউ থাকলে বেশ জমে যেত বলে মনে হয় না?

অথচ আমাদের একজন নাদির আছে সেটা জানা নেই আমাদের অনেকেরই। নাদির বর্তমানে “নাদির অন দ্যা গো ” নামের ট্রাভেল ব্লগের জন্য বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। কে এই নাদির – এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেকেই বিমোহিত হয়েছে তার ইউটিউব,ফেসবুক কিংবা টুইটার একাউন্টে।শুধু সে যে ট্রাভেল ব্লগার সেটা বললেও ভুল হবে কারণ একজন ট্রাভেল ব্লগারের পাশাপাশি নাদির একজন দুর্দান্ত ফটোগ্রাফার। অনেকের দাবি যে বাংলাদেশের মানুষের উদাসীনতার কারণে সে আন্ডাররেটেড হয়ে আছে। এমনকি নাদির নিজেও মনে করেন কিংবা দাবি করেন যে সে একজন অত্যন্ত আন্ডাররেটেড ব্লগার।

লস এঞ্জেলস, বালি, ইন্দোনেশিয়া,হাওয়াই, আইসল্যান্ড, চায়না, ব্যাংকক, ব্রাজিল, তুরস্ক, সিরিয়া সহ আরো নানা দেশে পড়েছে তার পদচারণা । আর সেসব জায়গার বিভিন্ন স্থানের নাম সহ শেয়ার করেছেন তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আর নানা ধরণের টিপস। মাত্র ১৫ মাসে ইউরোপের ৭৭ টি স্পট ভ্রমণের রেকর্ড ও রয়েছে তার । যেখানে ফুটে উঠেছে একেবারে ভিন্ন ধাঁচের তার বিভিন্ন ভিডিও কন্টেন্ট যা মানুষকে নানা ভাবে আগ্রহী করে তুলছে। এমনকি তার সবচেয়ে বড় ভয় জয় করতে নিজের জন্মদিনে তিনি ছুটে যান হাঙরের সাথে দেখা করতে। শুধু দেখা নয়, তিনি হাঙরের সাথে সাঁতারও কেটেছেন। আর ভিডিওগ্রাফি এর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তার সে অভিজ্ঞতা। অবাক হচ্ছেন খুব? সন্দেহ হচ্ছে? একবার ঘুরে আসুন তার ইউটিউব কিংবা ফেসবুক পেজে। দেখবেন আপনি ও আমার সাথে একমত পোষণ করবেন।কেবল মাত্র হাঙরের বেলায় তার দুঃসাহস নিয়ে ভাবলে ভুল করবেন কারণ হাঙরের পাশাপাশি মেক্সিকোর সী লায়ন কিংবা হাওয়াইতে বৃষ্টির দিনের মরণাপন্ন হাইকিং সব খানেই রয়েছে তার বিচরণ। বাংলাদেশের ঢাকা, কক্সবাজার নিয়ে রয়েছে তার অসম্ভব সুন্দর ব্লগ। ২ বছরে ২৫ টি ভ্রমণ ভিডিও বানানোর পরেও তার সাবস্ক্রাইভার হয় মাত্র ১০০ জন। তবুও তিনি থেমে যান নি কিংবা হতাশও হননি। সম্প্রতি অক্টোবর ২০২০ সালে তিনি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল চালু করেছেন “Nadir On The Move” নামে যেখানে তিনি তার করা ব্লগগুলোকে বাংলা ভাষায় আপ্লোড করছেন। সাবস্ক্রাইভার সংখ্যা বা ভিউ কম থাকার পরেও তিনি ভিডিও করতো কারণ তিনি যেন অন্তত তার ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ভিডিও নিয়ে কোনো একদিন তার নাতি নাতনীদের সাথে স্মৃতিচারণ করতে পারেন। আর তার এই হার না মানার মানসিকতার জন্য আজ তিনি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছেন। যার ফলস্বরূপ ২০১৬ তে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়ে তার ইউটিউব যাত্রা শুরু হলেও আজ ২০২১ সালে এসে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন।

বাংলাদেশে অনেক ওভাররেটেড ইউটিউবার বা ব্লগারের মাঝে একজন সত্যিকারের ভ্রমণ পিপাসু নাদির যেন হারিয়ে যাচ্ছে। এভাবে কি ভবিষ্যৎ নাদিররা কখনো ধরা দেবে?হারিয়ে কি যাবে আমাদের নিজেদের গর্ব করার মত কিছু মানুষ আর তাদের প্রতিভা? আমার বিশ্বাস, একদিন হয়ত নাস ডেইলি কিংবা আরো বহুল পরিচিত ব্লগারদের মত পরিচিতি পাবে আমাদের “Nadir On The Go” কিংবা “Nadir On The Move”। তবে এমন সত্যিকারের প্রতিভাদের বিশ্বপরিচিতির জন্য প্রয়োজন আমাদের সহযোগিতা এবং তা কেবল মাত্র সত্যকারের মেধা মুল্যায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। তবেই বিকশিত হবে আমাদের “Nadir On The Go” কিংবা “Nadir On The Move” দের মত প্রতিভাগুলো।

Author

Mahmuda Sultana

Intern, Content Writing Department

YSSE