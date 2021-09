Multiplayer Online Game : Amazon রিলিজ করেছে নতুন অনলাইন গেম New World; উন্মাদনা দুনিয়া জুড়ে!

#কলকাতা: Amazon রিলিজ করেছে নতুন মাল্টিপ্লেয়ার অনলাইন গেম (Multiplayer Online Game) New World। মঙ্গলবার রিলিজ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই অনলাইন গেম বিশাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই নতুন মাল্টিপ্লেয়ার অনলাইন গেম New World-এ তুলে ধরা হয়েছে আইল্যান্ড অ্যাটারনাম (Island of Aeternum), যেখানে রয়েছে মিড ১৮ সেঞ্চুরির সময়ের প্রেক্ষাপট। প্লেয়ারদের এখানে সেখানকার পশ্চিম অংশে জয়লাভ করতে হবে। রিলিজ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই অনলাইন গেম জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে গিয়েছে। রিলিজ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ৭ লাখের মতো জনতা এই অনলাইন গেমটি খেলে ফেলেছে।

আরও পড়ুন : Windows 10-এর থিম ও ওয়ালপেপার দেখে একঘেয়ে লাগছে? কম্পিউটারকে নিজের করে সাজানোর জন্য রইল কয়েকটি টিপস

Amazon-এর এই নতুন মাল্টিপ্লেয়ার অনলাইন গেম New World এর টাইটেল হল “এমএমও” (MMO / Massively Multiplayer Online)। এই অনলাইন গেমটি প্রায় ১০০০ জন প্লেয়ার একসঙ্গে খেলতে পারবে। এর জন্যই এই মাল্টিপ্লেয়ার অনলাইন গেমটি রিলিজ করার সঙ্গে সঙ্গে এত জনপ্রিয়তা লাভ করে। Amazon-এর নিজস্ব ভিডিও প্ল্যাটফর্ম Twitch যা গেমারদের কাছে খুবই জনপ্রিয়, সেখানে ইতিমধ্যেই প্রায় ৯ লাখ জনতা নতুন গেমটির ভিডিও দেখে ফেলেছে। অনলাইন গেমিং ওয়ার্ল্ডে এই গেমটিই Amazon-এর প্রথম গেম নয়। এর আগে ২০১৯ সালে Amazon লঞ্চ করে “দ্য গ্র্যান্ড ট্যুর গেম” (The Grand Tour Game)। কিন্তু ২০২০ সালেই কোম্পানির তরফ থেকে এই গেমটি তুলে নেওয়া হয়। কারণ প্লেয়ার আর ক্রিটিকদের থেকে এই গেমটি তেমন ভালো রেসপন্স ও রিভিউ পায়নি। এর পরেও Amazon ২০২০ সালের অক্টোবরে তাদের “Crucible” গেমটি বন্ধ করে দেয়, যা কিছু দিন আগেই মে মাসে রিলিজ করা হয়েছিল।

আরও পড়ুন : এক ক্লিকেই হারিয়ে যাওয়া ফোন খুঁজে দেবে Google-এর Find My Device ফিচার!

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে (The New York Times) বলা হয়েছে Amazon ইতিমধ্যেই ১০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেলেছে তাদের ভিডিও গেমগুলোকে উন্নত করার জন্য। এর আগে Amazon-এর কোনও অনলাইন গেম তেমন জনপ্রিয়তা লাভ না করতে পারলেও, New World সব হিসাব পাল্টে দিয়েছে। Amazon গেমসের ভাইস প্রেসিডেন্ট (Vice President) ক্রিস্টফ হার্টমান (Christoph Hartmann) বলেছেন “New World গেমটি যে আমাদের ব্রেকথ্রু গেম, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।” Amazon এই গেমিং ইন্ড্রাস্টিতে অনেক দিন ধরে রয়েছে। তারা ২০১৪ সালে Twitch এবং ২০২০ সালে Luna লঞ্চ করে, যা হল সাবস্ক্রিপশন বেসড অনলাইন ভিডিও গেম প্ল্যাটফর্ম।