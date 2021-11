mobile lost or stolen here-is-how-to-remove-your-paytm-account

#কলকাতা: পড়াশোনা থেকে অফিসের কাজ, বাড়ির বিভিন্ন বিল দেওয়া থেকে বাড়ি বসে যে কাউকে টাকা পাঠানো, আজকাল সবই মোবাইল ফোনে। মোবাইল ফোন ছাড়া বাঁচা দায়। রাস্তায় খিদে পেলে ফুড ডেলিভারি অ্যাপে খাবার অর্ডার থেকে বাড়ি বসে শপিং, অনলাইন জগতে বিচরণ আট থেকে আশি সকলেরই। এই পরিস্থিতিতে ফোন যদি হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায় তা হলে বিরাট সমস্যা। প্রথমত অনলাইন মানি ট্রান্সফার অ্যাপের দৌলতে আজকাল সবার অ্যাকাউন্ট ফোন থেকেই অ্যাকসেসবল, বাকি অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপ বা শপিং অ্যাপের দৌলতেও অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করা থাকে। যদি ফোন চুরি হয়ে যায় বা কোনও প্রতারকের হাতে পরে তা হলে সবচেয়ে সমস্যা হয় Paytm, Google Pay-র মতো অনলাইন মানি ট্রান্সফার অ্যাপের জন্য। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক থাকায় এবং ফোন নম্বর ওই ফোনেই থাকায় মুহূর্তেই হাপিস হয়ে যেতে পারে আপনার সেভিংস অ্যাকাউন্টের সমস্ত টাকা। পাশাপাশি চুরি হয়ে যেতে পারে আপনার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

ফোন সুরক্ষিত রাখার জন্য স্ক্রিন লক, পাসওয়ার্ড, প্যাটার্ন একাধিক জিনিস দেওয়া হয়ে থাকে। এই পাসওয়ার্ড বা স্ক্রিন লকগুলি সাময়িকভাবে কাজ করলেও এগুলি ছাড়াও ফোনের অ্যাকসেস পাওয়ার বা এই লকগুলি ভেঙে ফোনে ঢোকার একাধিক উপায় রয়েছে। একইভাবে Google Pay বা Paytm-এও আমরা আলাদা করে পাসওয়ার্ড দিয়ে থাকি যা অনায়াসেই প্রতারকরা খুলে ফেলতে পারে। কিন্তু তাও আমাদের ফোন ও অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখতে সব দিক ভেবে পদক্ষেপ করতেই হয় এবং পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড রাখতেই হয়। এছাড়া যদি কখনও আমাদের ফোন চুরি হয় তা হলে অবশ্যই প্রথমে ডিজিটাল পেমেন্ট অ্যাপগুলি ব্লক ব্লক করতে হবে বা ডিলিট করতে হবে।

আরও পড়ুন – 5G-তেই আটকে? ভারতে লঞ্চ হতে চলেছে 6G টেকনোলজি! কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানালেন…

যদি আপনি Paytm ব্যবহারকারী হন, তা হলে ফোন হারিয়ে গেলে এই পদক্ষেপগুলি করতে পারেন-

১. Paytm পেমেন্টস ব্যাঙ্ক হেল্পলাইন 0120 4456456 -এ প্রথমেই কল করতে হবে

২. Report loss or unauthorized usage of wallet, debit card or savings account- অপশনটি বেছে নিতে হবে

৩. লস্ট ফোন অপশনটি বেছে নিতে হবে

৪. হারিয়ে যাওয়া মোবাইল নম্বর দিতে হবে

৫. ব্লক Paytm অ্যাকাউন্ট অপশনে ক্লিক করতে হবে

যদি আপনি কোনওভাবে ফোন নম্বরটিতে যোগাযোগ করতে না পারেন তা হলে Paytm অ্যাপের মাধ্যমেও এভাবে কাজ করা যায়-

১. যে কোনও ডিভাইজ থেকে অ্যাপটি খুলতে হবে

২. হোম স্ক্রিনের উপরে বাঁ দিকে “☰” -তে ক্লিক করতে হবে

৩. ২৪x৭ হেল্পে ক্লিক করতে হবে

৪. প্রোফাইল সেটিং যেতে হবে

৫. Paytm-এ রেজিস্টার করা ফোন নম্বর দিতে হবে, যেটা আপনি ব্লক করতে চান

৬. ‘I lost my phone/I want to block my account – সিলেক্ট করতে হবে

৭. এর পর I want to block my account to prevent it from misuse অপশনটি বেছে নিতে হবে

৮. এর পর যে উইন্ডোটি আসবে সেখানের একদম নিচে Message Us-এ ক্লিক করতে হবে

৯. একটি ফর্ম আসবে, সেখানে আপনার PayTm নম্বর দিতে হবে

আরও পড়ুন – ৬০ হাজার টাকায় স্কুটার! ভারতের বাজারে একাই রাজত্ব করতে আসছে Oppo

১০. আপনার Debit/Credit card statement, যদি কোনও ট্রানাজকশন হয় এবং তার SMS আপনার কাছে আসে, তা হলে তার স্ক্রিন শট দিতে হবে। না হলে আপনার নম্বরটি যে আপনারই তার প্রমাণ দিতে হবে। ফোন হারিয়ে যাওয়ায় পুলিশে অভিযোগ জানানোর প্রমাণ দিতে হবে এবং KYC-র তথ্য দিতে হবে।

সমস্ত তথ্য পেলে এবং অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে গেলে Paytm একটি তা নিশ্চিত করে একটি মেসেজ পাঠাবে।