Mayawati wades into row over Sushant Singh Rajput’s death. Congress is her target

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর ঘটনায় এবার CBI তদন্তের দাবিকে সরব হলেন মায়াবতী।বৃহস্পতিবার BSP সুপ্রিমো বলেন, ”সুশান্ত মামলা দিন দিন মারাত্মক হয়ে উঠছে। সুশান্তের পরিবারকে ন্যায় বিচার দেওয়ার জন্য আমি CBI তদন্তের পক্ষপাতী।”
এবিষয়ে টুইটারে মায়াবতী লেখেন, ”বিহারের বাসিন্দা অভিনেতা সুশান্তের মৃত্যুর ঘটনায় রোজই নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে। ওনার বাবা বিহার পুলিসের কাছে FIR করেছেন। এতে বিষয়টা আরও গভীর হচ্ছে। তবে আমার মনে হয় এই মামলার তদন্ত বিহার পুলিস, মুম্বই পুলিস করার থেকে CBI করলেই ভালো হয়।”
1. बिहार मूल के युवा बालीवुड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत की मौत का मामला रोज नए तथ्यों के उजागर होने व उनके पिता द्वारा पटना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने से लगातार गहराता जा रहा है। अब मामले की जाँच महाराष्ट्र व बिहार पुलिस द्वारा होने से बेहतर है कि प्रकरण की जाँच सीबीआई ही करे।
এখানেই শেষ নয়, এই মামলায় বিহার ও মুম্বইতে কংগ্রেস নেতাদের ভিন্ন অবস্থানের কারণে তাঁদেরকে আক্রমণ করতেও ছাড়েননি মায়াবতী। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে মায়াবতী বলেন, এই মামলায় ন্যায়বিচারের থেকেও কংগ্রেস নেতারা বেশি রাজনৈতিক স্বার্থ দেখছেন। মহারাষ্ট্র সরকারের এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন মায়াবতী।
এদিকে বৃহস্পতিবারই সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের ডিভিশন বেঞ্চের তরফে জানানো হয়, মুম্বই পুলিসের তরফে তদন্ত শুরু করে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ডের ডিভিশন বেঞ্চ বলেন, ”পুলিসকে পুলিসের কাজ করতে দিন। আপনার কাছে যদি কোনও তথ্য থাকে তাহলে বোম্বে হাইকোর্টে যান।” ফলে সুশান্তের মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি নিয়ে অলকা প্রিয়া যে আবেদন করেছিলেন, তা খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত।
Loading
"; var img = img_path; var x = 0; var url=""; var prevLoc = window.location.pathname; var circle = ""; var myTimer = ""; var interval = 30; var angle = 0; var Inverval = ""; var angle_increment = 6; var handle = $.autopager({ appendTo: content_selector, content: items_selector, runscroll: maindiv, link: next_selector, autoLoad: false, page: 0, start: function(){ $(img_location).after(img); circle = $('.center-section').find('#green-halo'); myTimer = $('.center-section').find('#myTimer'); angle = 0; Inverval = setInterval(function (){ $(circle).attr("stroke-dasharray", angle + ", 20000"); if (angle >= 360) { angle = 1; } angle += angle_increment; }.bind(this),interval); }, load: function(){ $('div.loading-block').remove(); $("span.zvd-parse").each(function(index) { con_zt = $(this).text(); var cls = $(this).attr('class').replace('zvd-parse', 'zvd'); $(this).html(parseDuration(con_zt)).removeAttr('class').attr('class', cls); }); clearInterval(Inverval); if(window.OBR){ window.OBR.extern.researchWidget(); } //$('.repeat-block > .row > div.main-rhs329999').find('div.rhs329999:first').clone().appendTo('.repeat-block >.row > div.main-rhs' + x); $('div.rep-block > div.main-rhs329999 > div:first').clone().appendTo('div.rep-block > div.main-rhs' + x); $('.center-section >.row:last').before('