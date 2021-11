lenovo-to launch laptop with-dual-screen-and-stylus-support – News18 Bangla

#কলকাতা: লেনোভো (Lenovo) নিয়ে আসতে চলেছে তাদের ডুয়াল স্ক্রিন ল্যাপটপ! ট্যুইটারে ফাঁস হল ছবি। ফাঁস হওয়া তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে, লেনোভো থিঙ্কবুক প্লাস (Lenovo ThinkBook Plus) নামের এই ল্যাপটপে রয়েছে ডুয়াল স্ক্রিন সেট-আপ। অর্থাৎ এই ল্যাপটপে থাকবে দুটি স্ত্রিন। অত্যাধুনিক এই ডুয়াল স্ক্রিন ল্যাপটপের কাজ এখনও চলছে। খুব তাড়াতাড়ি ভারতের বাজারে আসতে চলেছে লেনোভোর এই নতুন মডেলের ডুয়াল স্ক্রিন ল্যাপটপ। উন্নত এবং অত্যাধুনিক ফিচারযুক্ত লেনোভোর নতুন ল্যাপটপে রয়েছে অনলাইন সারফেস ও স্টাইলিশ সাপোর্ট। সম্প্রতি লেনোভোর এই নতুন ল্যাপটপের ছবি ট্যুইটারে শেয়ার করেছে লিকস্টার ইভান ব্লাস। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, কী কী ফিচার রয়েছে লেনোভোর এই ডুয়াল স্ক্রিন ল্যাপটপে।

লেনোভোর নতুন ল্যাপটপ ThinkBook Plus-এ থাকছে– সব থেকে আধুনিক ফিচার ডুয়াল স্ক্রিন সেট-আপ। এখনও এটির কাজ চললেও, ভারতের বাজারে খুব তাড়াতাড়ি লঞ্চ হতে চলেছে আধুনিক এই ল্যাপটপ। এই ল্যাপটপে রয়েছে, একটি ১৭ ইঞ্চির স্ক্রিন এবং দ্বিতীয় স্ক্রিনটি রয়েছে কিবোর্ড-এ। এর মাধ্যমে নোটস লেখা, ড্রয়িং করা এবং আধুনিক ফিচার ব্যবহার করার সুবিধা রয়েছে। কি-বোর্ডের পাশের নিউমেরিক কি-বোর্ডের জায়গায় দ্বিতীয় এই স্ক্রিনটি বসানো হয়েছে। লিকস্টারের ট্যুইট করা লেনোভোর এই নতুন মডেলের ল্যাপটপের বিশেষ ফিচার হল, দ্বিতীয় স্ক্রিন।

আরও পড়ুন – মাত্র ৩৯৯ টাকায় ফের মিলছে বিএসএনএল ব্রডব্যান্ড প্ল্যান, অফার সীমিত সময়ের জন্য

আরও পড়ুন – সামান্য হলেও বদল; এবার থেকে কোন নামে চেনা যাবে অতিপরিচিত WhatsApp ?

লিকস্টারের ফাঁস করা লেনোভোর এই ল্যাপটপই প্রথম ডুয়াল স্ক্রিন ল্যাপটপ নয়। এর আগে জানুয়ারি মাসেই লঞ্চ করা হয়েছে লেনোভোর ThinkBook Plus Gen 2 ল্যাপটপ। এতে রয়েছে ই-লিঙ্ক সেকেন্ডারি ডিসপ্লে, যা টাচস্ক্রিন সাপোর্ট যুক্ত। এই ল্যাপটপটিতে রয়েছে স্টাইলাস সাপোর্ট যুক্ত একটি আধুনিক ডিভাইস। সম্প্রতি Lenovo ThinkBook Plus নামের যেই ল্যাপটপটির ছবি ট্যুইটারে পোস্ট করা হয়েছে, সেটিতে রয়েছে সেকেন্ডারি স্ক্রিন। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে. একটি পাখির ডিজিটাল আর্টের ছবি। আগের ল্যাপটপের সঙ্গে এর খুব বেশি তফাৎ না-থাকলেও এখানে কিবোর্ডের পাশে নতুন করে বসানো হয়েছে দ্বিতীয় স্ক্রিনটি। লেনোভোর নতুন ল্যাপটপ Lenovo ThinkBook Plus আধুনিক মডেল হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। ১৭ ইঞ্চির প্রাইমারি স্ক্রিনের সঙ্গে সঙ্গে সেকেন্ডারি দ্বিতীয় স্ক্রিনটিতে থাকছে টাচ-স্ক্রিনের সুবিধা। যদিও সংস্থার তরফে তাদের নতুন এই ল্যাপটপ সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি। তবে ফাঁস হওয়া তথ্য বিচারের পর মনে করা হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি ভারতের বাজারে লঞ্চ হতে চলেছে Lenovo ThinkBook Plus ল্যাপটপ। ট্যুইট করা সেই ল্যাপটপের ছবিতেই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে ল্যাপটপের দ্বিতীয় স্ক্রিনের ছবি।