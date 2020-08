Koel Mallick recover from Corona, Her letest COVID-19 test report is negetive

নিজস্ব প্রতিবেদন : অবশেষে মল্লিক পরিবারে ফিরল স্বস্তি। করোনা মুক্ত হলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। একথা নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন কোয়েল। সুস্থ হয়ে উঠেছেন নিসপাল সিং রানে সহ পরিবারের অন্যান্যরাও।

কোয়েল টুইটারে লেখেন, ” আপনাদের সকলের ভালবাসা, প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। সকলের প্রার্থনা ও আশীর্বাদে আমরা সকলে পুরোপুরি করোনামুক্ত।”

আরও পড়ুন-করোনামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন অমিতাভ বচ্চন

Can’t express our gratitude in words for all the love,concern,care & prayers that came our way through out this time!We all have completely recovered & tested negative for Covid 19

— Koel Mallick (@YourKoel) August 2, 2020