IPL Auction 2022: Day 1 in numbers | Cricket News

BENGALURU: Following is a summarised lowdown of the IPL 2022 mega auction’s first day here on Saturday:Rs 3,88,10,00,000 (Rs 3.88 billion)74 (Overseas 20) Ishan Kishan (India, Mumbai Indians) Rs 15.25 croreRs 69.55 crore,Rs 20.45 crore6,MS Dhoni* (India wk-batter) Rs 12 croreRuturaj Gaikwad* (India batter) Rs 6 croreRavindra Jadeja* (India all-rounder) Rs 16 croreAmbati Rayudu (India batter) Rs 6.75 croreRobin Uthappa (India batter) Rs 2 croreDeepak Chahar (India pacer) Rs 14 croreDwayne Bravo (West Indies allrounder) Rs 4.40 croreMoeen Ali (England allrounder) Rs 8 croreKM Asif (India pacer) Rs 20 lakhTushar Deshpande (India pacer) Rs 8 croreRs 73.50 crore,Rs 16.50 crore9,Prithvi Shaw* (India batter) Rs 7.50 croreAnrich Nortje* (South Africa pacer) Rs 6.50 croreAxar Patel* (India allrounder) Rs 9 croreRishabh Pant* (India wk) Rs 16 crore David Warner (Australia batter) Rs 6.25 croreMitchell Marsh (Australia allrounder) Rs 6.50 croreMustafizur Rahman (Bangladesh allrounder) Rs 2 croreShardul Thakur (India pacer) Rs 10.75 croreKuldeep Yadav (India spinner) Rs 2 croreAshwin Hebbar (India allrounder) Rs 20 lakhKamlesh Nagarkoti (India pacer) Rs 1.10 croreSarfaraz Khan (India batter) Rs 20 lakhKS Bharat (India batter-wk) Rs 2 croreRs 80.75 crore,Rs 9.25 crore8,Virat Kohli* (India batter) Rs 15 croreGlenn Maxwell* (Australia allrounder) Rs 11 croreMohammed Siraj* (India pacer) Rs 7 croreJosh Hazlewood (Australia pacer) Rs 7.75 croreDinesh Karthik (India wk) Rs 5.50 crore Harshal Patel (India pacer) Rs 10.75 croreFaf du Plessis (SA batter) Rs 7 crore Wanindu Hasaranga (SL allrounder) Rs 10.75 croreShahbaz Ahmed (India allrounder) Rs 2.40 croreAnuj Rawat (India batter-wk) Rs 3.4 croreAkash Deep (India pacer) Rs 20 lakhRs 77.35 crore,Rs 12.65 crore5,Andre Russell* (WI allrounder) Rs 12 croreSunil Narine* (WI allrounder) Rs 6 croreVarun Chakaravarthy* (India spinner) Rs 8 croreVenkatesh Iyer* (India allrounder) Rs 8 croreShreyas Iyer (India batter) Rs 12.25 crorePat Cummins (Australia pacer) Rs 7.25 croreNitish Rana (India allrounder) Rs 12.25 croreShivam Mavi (India pacer) Rs 7.25 croreSheldon Jackson (India batter-wk) Rs 60 lakhRs 62.15 crore,Rs 27.85 crore4,Rohit Sharma* (India batter) Rs 16 croreSuryakumar Yadav* (India batter) Rs 8 croreJasprit Bumrah* (India pacer) Rs 12 croreKieron Pollard (WI allrounder) Rs 6 croreIshan Kishan (India batter-wk) Rs 15.25 croreDewald Brevis (SA batter) Rs 3 croreBasil Thampi (India pacer) Rs 30 lakhM Ashwin (India spinner) Rs 1.6 croreRs 69.85 crore,Rs 20.15 crore10,Abdul Samad* (India allrounder) Rs 4 croreUmran Malik* (India pacer) Rs 4 croreKane Williamson* (NZ batter) Rs 14 croreBhuvneshwar Kumar (India pacer) Rs 4.20 croreNicholas Pooran (WI batter-wk) Rs 10.75 croreWashington Sundar (India allrounder) Rs 8.75 croreT Natarajan (India pacer) Rs 4 croreRahul Tripathi (India batter) Rs 8.50 crorePriyam Garg (India batter) Rs 20 lakhKartik Tyagi (India pacer) Rs 4 croreAbhishek Sharma (India allrounder) Rs 6.5 croreShreyas Gopal (India spinner) Rs 75 lakhWashington Sundar (India allrounder) Rs 8.75 croreRs 77.85 crore, Amount Available: Rs 12.15 crore8,Yashasvi Jaiswal* (India allrounder) Rs 4 croreJos Buttler* (Eng batter-wk) Rs 10 croreSanju Samson* (India batter-wk) Rs 14 croreDevdutt Padikkal (India batter) Rs 7.75 croreRavichandran Ashwin (India allrounder) Rs 5 croreYuzvendra Chahal (India spinner) Rs 6.50 crorePrasidh Krishna (India pacer) Rs 10 croreShimron Hetmyer (WI batter) Rs 8.50 croreTrent Boult (NZ pacer) Rs 8 croreRiyan Parag (India allrounder) Rs 3.80 croreKC Cariappa (India spinner) Rs 30 lakhRs 61.35 crore,Rs 28.65 crore9,Arshdeep Singh* (India pacer) Rs 4 croreMayank Agarwal* (India batter) Rs 12 croreShikhar Dhawan (India batter) Rs 8.25 croreJonny Bairstow (England batter-wk) Rs 6.75 croreKagiso Rabada (SA pacer) Rs 9.25 croreRahul Chahar (India spinner) Rs 5.25 croreHarpreet Brar (India allrounder) Rs 3.8 croreShahrukh Khan (India allrounder) Rs 9 crorePrabhsimran Singh (India batter-wk) Rs 60 lakhJitesh Sharma (India batter-wk) Rs 20 lakhIshan Porel (India pacer) Rs 25 lakhRs 83.10 crore,Rs 6.90 crore8,KL Rahul* (India batter-wk) Rs 17 croreRavi Bishnoi* (India spinner) Rs 4 croreMarcus Stoinis* (Australia allrounder) Rs 9.20 croreManish Pandey (India batter) Rs 4.60 croreMark Wood (England pacer) Rs 7.50 croreQuinton de Kock (SA batter-wk) Rs 6.75 croreJason Holder (WI allrounder) Rs 8.75 croreKrunal Pandya (India allrounder) Rs 8.25 croreDeepak Hooda (India allrounder) Rs 5.75 croreAvesh Khan (India pacer) Rs 10 croreAnkit Rajpoot (India pacer) Rs 50 lakhRs 71.15 crore,Rs 18.85 crore7,Shubman Gill* (India batter) Rs 8 croreHardik Pandya* (India allrounder) Rs 15 croreRashid Khan* (Afghanistan spinner) Rs 15 croreMohammed Shami (India pacer) Rs 6.25 croreLockie Ferguson (NZ pacer) Rs 10 croreM Abhinav (India batter) Rs 2.60 croreRahul Tewatia (India allrounder) Rs 9 croreJason Roy (England batter) Rs 2 croreR Sai Kishore (India spinner) Rs 3 croreNoor Ahmad (Afghanistan spinner) Rs 30 lakh.