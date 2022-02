IPL 2022 Auction Players List: Who got whom | Cricket News

Here’s the list of the players sold (ALL PRICES ARE IN INR):

PLAYERS COUNTRY TEAM BASE PRICE SOLD FOR Shikhar Dhawan India PBKS 2 crore 8.25 crore R Ashwin India RR 2 crore 5 crore Pat Cummins Australia KKR 2 crore 7.25 crore Kagiso Rabada SA PBKS 2 crore 9.25 crore Trent Boult NZ RR 2 crore 8 crore Shreyas Iyer India KKR 2 crore 12.25 crore Mohd. Shami India GT 2 crore 6.25 crore Faf du Plessis SA RCB 2 crore 7 crore Quinton de Kock SA LSG 2 crore 6.75 crore David Warner Australia DC 2 crore 6.25 crore Manish Pandey India LSG 1 crore 4.6 crore Shimron Hetmyer WI RR 1.5 crore 8.5 crore Robin Uthappa India CSK 2 crore 2 crore Jason Roy England GT 2 crore 2 crore Devdutt Padikkal India RR 2 crore 7.75 crore Dwayne Bravo WI CSK 2 crore 4.4 crore Nitish Rana India KKR 1 crore 8 crore Jason Holder WI LSG 1.5 crore 8.75 crore Harshal Patel India RCB 2 crore 10.75 crore Deepak Hooda India LSG 75 lakh 5.75 crore Wanindu Hasaranga Sri Lanka RCB 1 crore 10.75 crore Washington Sundar India SRH 1.5 crore 8.75 crore Krunal Pandya India LSG 2 crore 8.25 crore Mitchell Marsh Australia DC 2 crore 6.5 crore Ambati Rayudu India CSK 2 crore 6.75 crore Ishan Kishan India MI 2 crore 15.25 crore Jonny Bairstow England PBKS 1.5 crore 6.75 crore Dinesh Karthik India RCB 2 crore 5.5 crore Nicholas Pooran WI SRH 1.5 crore 10.75 crore T Natarajan India SRH 1 crore 4 crore Deepak Chahar India CSK 2 crore 14 crore Prasidh Krishna India RR 1 crore 10 crore Lockie Ferguson NZ GT 2 crore 10 crore Josh Hazlewood Australia RCB 2 crore 7.75 crore Mark Wood England LSG 2 crore 7.5 crore Bhuvneshwar Kumar India SRH 2 crore 4.2 crore Shardul Thakur India DC 2 crore 10.75 crore Mustafizur Rahman Bangladesh DC 2 crore 2 crore Kuldeep Yadav India DC 1 crore 2 crore Rahul Chahar India PBKS 75 lakh 5. 25 crore Yuzvendra Chahal India RR 2 crore 6.5 crore Priyam Garg India SRH 20 lakh 20 lakh Abhinav Sadarangani India GT 20 lakh 2.6 crore Dewald Brevis SA MI 20 lakh 3 crore Ashwin Hebbar India DC 20 lakh 20 lakh Rahul Tripathi India SRH 40 lakh 8.5 crore Riyan Parag India RR 30 lakh 3.8 crore Abhishek Sharma India SRH 20 lakh 6.5 crore Sarfaraz Khan India DC 20 lakh 20 lakh Shahrukh Khan India PBKS 40 lakh 9 crore Shivam Mavi India KKR 40 lakh 7.25 crore Rahul Tewatia India GT 40 lakh 9 crore Kamlesh Nagarkoti India DC 40 lakh 1.1 crore Harpreet Brar India PBKS 20 lakh 3.8 crore Shahbaz Ahmed India RCB 30 lakh 2.4 crore KS Bharat India DC 20 lakh 2 crore Anuj Rawat India RCB 20 lakh 3.4 crore Prabhsimran Singh India PBKS 20 lakh 60 lakh Sheldon Jackson India KKR 30 lakh 60 lakh Jitesh Sharma India PBKS 20 lakh 20 lakh Basil Thampi India MI 30 lakh 30 lakh Kartik Tyagi India SRH 20 lakh 4 crore Akash Deep India RCB 20 lakh 20 lakh KM Asif India CSK 20 lakh 20 lakh Avesh Khan India LSG 20 lakh 10 crore Ishan Porel India PBKS 20 lakh 25 lakh Tushar Deshpande India CSK 20 lakh 20 lakh Ankit Singh Rajpoot India LSG 20 lakh 50 lakh Noor Ahmad Afghanistan GT 30 lakh 30 lakh Murugan Ashwin India MI 20 lakh 1.6 crore KC Cariappa India RR 20 lakh 30 lakh Shreyas Gopal India SRH 20 lakh 75 lakh J Suchith India SRH 20 lakh 20 lakh R Sai Kishore India GT 20 lakh 3 crore PLAYERS SOLD ON DAY 2 Aiden Markram SA SRH 1 crore 2.6 crore Ajinkya Rahane India KKR 1 crore 1 crore Mandeep Singh India DC 50 lakh 1.1 crore Liam Livingstone England PBKS 1 crore 11.5 crore Dominic Drakes WI GT 75 lakh 1.1 crore Jayant Yadav India GT 1 crore 1.7 crore Vijay Shankar India GT 50 lakh 1.4 crore Odean Smith WI PBKS 1 crore 6 crore Marco Jansen SA SRH 50 lakh 4.2 crore Shivam Dube India CSK 50 lakh 4 crore K Gowtham India LSG 50 lakh 90 lakh Khaleel Ahmed India DC 50 lakh 5.25 crore Dushmanta Chameera SL LSG 50 lakh 2 crore Chetan Sakariya India DC 50 lakh 4.2 crore Sandeep Sharma India PBKS 50 lakh 50 lakh Navdeep Saini India RR 75 lakh 2.6 crore Jaydev Unadkat India MI 75 lakh 1.3 crore Mayank Markande India MI 50 lakh 65 lakh Shahbaz Nadeem India LSG 50 lakh 50 lakh Maheesh Theekshana SL CSK 50 lakh 70 lakh Rinku Singh India KKR 20 lakh 55 lakh Manan Vohra India LSG 20 lakh 20 lakh

NEW DELHI: India pacer Avesh Khan was sold for Rs 10 crore to Lucknow Super Giants as he became the most expensive uncapped player in the history of the tournament in the ongoing Indian Premier League (IPL) mega auction in Bengaluru on Saturday.A total of 74 players were sold on the first day of the mega player auction for the 15th edition of the Indian Premier League (IPL).The second day of the auction will also see the 10 franchises engage in a fierce bidding war to grab the best of the best.