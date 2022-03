iPhone Users Facing iOS 15.4 Battery Issue, Apple Has This Advice For You

iPhone Users Facing iOS 15.4 Battery Issue: iOS-এর নতুন আপডেটের জন্য সমস্যা হচ্ছে ব্যাটারিতে, তাই ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে নতুন নির্দেশিকা জারি করল Apple। অ্যাপেলের (Apple) পক্ষ থেকে তার উপভোক্তাদের জন্য জারি করা হয়েছে এক নতুন নির্দেশিকা। গত বেশ কিছুদিন ধরেই আইফোন(iPhone) গ্রাহকেরা অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন যে তাঁদের আইফোনের ব্যাটারিতে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে (iPhone Users Facing iOS 15.4 Battery Issue)। আর তা শুরু হয়েছে iOS 15.4 ভার্সন আপডেট করার পরই। এর মধ্যে অনেক আইফোন ব্যবহারকারী তাঁদের ফোনের ছবি তুলে শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাঁদের প্রায় সকলেরই অভিযোগ, এ ধরনের সমস্যা হচ্ছে আপগ্রেডেশনের ফলে (iPhone Users Facing iOS 15.4 Battery Issue)।। আর তাই, অ্যাপেলকেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। যে সব ব্যবহারকারী iPhone 13 Pro Max ব্যবহার করছেন, তাঁরা জানিয়েছে যে এই ফোনের ব্যাটারি বেশ তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে। ৫ মিনিটের মধ্যেই আইফোন ১৩ প্রো ম্যাক্স এর ব্যাটারি ১০ শতাংশ হয়ে যাচ্ছে। আইফোনের (iPhone) ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশ জটিল হয়ে উঠছে।

তড়িঘড়ি নড়ে বসেছেন কর্তৃপক্ষ। অ্যাপেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে যে, তাঁরা এই বিষয়ের উপরে নজর রেখে চলেছেন (Apple Has This Advice For You)। যাঁরা এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁদের সংস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

Apple তাদের বিভিন্ন ডিভাইস এবং আইফোনের জন্য নিয়ে এসেছে নতুন আপডেট। আইফোনের আইওএস ১৫.৪ আপডেট করার পরেই ব্যবহার করা যাবে নতুন ফিচার (Apple Has This Advice For You)। কিন্তু আইফোনের অনেক গ্রাহকই জানিয়েছেন আইওএস ১৫.৪ আপডেট করার পরেই তাদের ফোনের ব্যাটারি বসে যাচ্ছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে ফোনে। আইফোন আইওএস ১৫.৪ এর সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চ করেছে একাধিক নতুন ভার্সন। আইপ্যাডের (iPad) জন্য ওএস ১৫.৪ (OS 15.4), তাদের ওয়াচের জন্য ওএস ৮.৫ (OS 8.5), ম্যাকওএস মন্টেরি ১২.৩ (macOS Monterey 12.3), টিভিওএস ১৫.৪ (tvOS 15.4) এবং হোমপড সফটওয়্যার ১৫.৪ (HomePod Software 15.4)।

কিছুদিন আগেই অ্যাপেলের (Apple) তরফে লঞ্চ করা হয়েছে আইওএস ১৫.৪ (iOS 15.4) আপডেট। এর ফলে আইফোনে ব্যবহার করা যাচ্ছে একাধিক নতুন ফিচার। যারা এই নতুন আপডেট করেছেন তাঁরা ব্যবহার করতে পারছেন বিভিন্ন ধরনের নতুন ফিচার। এর মধ্যে রয়েছে ফেস আইডি উইথ মাস্ক, নিউ ইমোজি, নিউ সিরি ভয়েস, স্ক্যান টেক্সট ইত্যাদি। নতুন এই স্ক্যান টেক্সট শর্টকাট ব্যবহার করা যাবে আইফোনের ক্যামেরার ক্ষেত্রে। আইফোনের ক্যামেরার মাধ্যমে নতুন এই স্ক্যান টেক্সট ব্যবহার করে যে কোনও ধরনের লেখা স্ক্যান করা যাবে। আইওএস ১৫.৪ আপডেট কপ্রলেই আইফোনের ইউজাররা ব্যবহার করতে পারবে নতুন এই স্ক্যান টেক্সট ফিচার। কিন্তু আইফোনে নতুন এই আপডেট করার পরেই অনেক ইউজারের ফোনের ব্যাটারি বসে গিয়েছে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 26, 2022, 19:32 IST

Tags: Apple, IOS, IPhone