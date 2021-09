iPhone 13: কোন অঙ্গ ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে! iPhone 13 লঞ্চের পরই খুঁজছে লোকজন!

#মুম্বই: শখের দাম লাখ টাকা। আর এই কথায় সত্যিই কোনো ভুল নেই। আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাঁরা গাড়ি বা মোবাইলের শখ পুষে রাখেন। আবার অনেকেই এমন আছেন যাঁরা অ্যাপেলের আইফোনের প্রতি আসক্ত। মঙ্গলবারই লঞ্চ হয়েছে আইফোন 13। নতুন লঞ্চ হওয়া এই ফোনে অনেকগুলি নতুন ফিচার দেওয়া হয়েছে। ফাইভ-জি কানেক্টিভিটি, ফাস্ট চিপস, আরও বেশি সার্প ক্যামেরা রয়েছে নতুন এই মডেলে। যিদও অনেকে আবার মজা করে বলেছেন, আগের মডেলের ক্যামেরায় কিছুটা পরিবর্তন করে অ্যাপেল প্রতি বছর নতুন মডেল লঞ্চ করে দেয়। এই ফোনের লঞ্চ নিয়ে এমনিতেই ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। তবে আইফোনের এই মডেলের দামও আকাশ ছোঁয়া। ফলে সাধারণ মধ্যবিত্তের কাছে এই ফোন কেনা মানে খানিকটা স্বপ্নপূরণের মতো।

Me looking for organs i don’t need after iPhone 13 announcement#AppleEvent #Apple #iPhone13 pic.twitter.com/r6KsQiBHAs

— ریحان (@tmhara_kashif) September 14, 2021