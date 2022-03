Instagram অ্যাকাউন্টের সঙ্গে জুড়ে গেছে Facebook! দেখে নিন কী ভাবে করবেন ডিলিঙ্ক – News18 Bangla

How to Unlink Facebook From Instagram: Instagram-এ শেয়ার করা ফোটো বা স্টোরি একই সঙ্গে শেয়ার হয়ে যায় Facebook-এ। অনেকেই এমন সমস্যায় পড়েছি। আসলে এটা কোনও সমস্যা নয়। বরং এটা Instagram-এর পলিসি। Instagram-এর সত্ত্ব Facebook কিনে নেওয়ার পর থেকেই এই নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ হয়েছে। দুটি প্লাটফর্ম জুড়ে গিয়েছে একসঙ্গে।

কিন্তু আদতে গোটা বিষয়টি রয়েছে ব্যবহারকারীর হাতেই। খুব সহজে দু’টি প্লাটফর্ম একসঙ্গে ব্যবহার করা যায়, আবার পৃথকও করে ফেলা যায়(How to Unlink Facebook From Instagram)। দু’টি প্লাটফর্ম একবার সংযুক্ত হয়ে গেলে Instagram থেকে সরাসরি Facebook-এ শেয়ার করে ফেলা যায় স্টোরি বা ফোটো কনটেন্ট। তবে এই সুবিধা পান শুধুমাত্র Android ও iOS ব্যবহারকারীরাই। গ্রাহকের অপছন্দ হলে তাঁরা অবশ্যই দু’টি প্লাটফর্মকে আলাদা ভাবে ব্যবহার করতে পারেন বা Instagar থেকে Unlink করে দিতে পারেন Facebook। সেই ব্যবস্থা রাখা রয়েছে।

কী ভাবে? দেখে নেওয়া যাক (How to Unlink Facebook From Instagram) —

১. Instagram অ্যাপের একেবারে নীচে ডানদিকে আপনার প্রোফাইল পিকচারে ক্লিক করে নিজের প্রোফাইলে যান।

আরও পড়ুন – বন্ধ হতে চলেছে Instagram-এর জনপ্রিয় এই ভিডিও প্ল্যাটফর্ম

২. একেবারে ডানদিকে ওপরে more অপশনে যান।

৩. এ বার settings অপশনে ক্লিক করুন।

৪. একেবারে নীচে Account Centre অপশনে যান।

৫. নিজের নামের উপর ক্লিক করুন।

৬. Connected account অপশনে যান।

৭. Remove from Account Centre অপশনে যান

৮. Continue তো tap করুন।

৯. Remove করুন।

এ ভাবেই দু’টি অ্যাকাউন্ট Unlink হয়ে যাবে। এত Instagram-এর যে কোনও content সরাসরি Facebook –এ শেয়ার হয়ে যাবে না।

আরও পড়ুন – আগামী দিনে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল থেকেই মিলবে বিদ্যুৎ, চলবে গাড়ি, উনুনে চড়বে ভাতের হাঁড়ি, দাবি গবেষকদের

যদিও কোনও গ্রাহক তাঁর Instagram প্রোফাইলের সঙ্গে Facebook অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করতে চান তা হলেও খুব সহজে তা করা যেতে পারে (how to connect facebook to instagram) ।

সে ক্ষেত্রে Unlink করার প্রথম তিনটি ধাপ মেনে চলতে হবে। Account Centre এ পৌঁছে বেছে নিতে হবে Set up Account Centre। তারপর Add facebook account।

সেখানে গিয়ে গ্রাহকের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের বিশদ তথ্য দিয়ে log in করতে হবে।

সব হয়ে গেলে Yes, finish setup বোতামে ক্লিক করতে হবে।

Published by:Ananya Chakraborty First published: March 05, 2022, 10:05 IST

Tags: Facebook, Instagram, Tech tips