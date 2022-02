How to set up Autopay for Jio Prepaid Number: রিলায়েন্স জিও (Reliance Jio) তাদের ব্যবহারকারীদের প্রি-পেড রিচার্জের (Jio Prepaid Recharges) ক্ষেত্রে ইউপিআই (UPI) পেমেন্ট ব্যবহার করে অটো-পে (Autopay) সেট-আপ করার সুবিধা দিচ্ছে। এর জন্য রিলায়েন্স জিও পার্টনার হয়েছে ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (National Payment Corporation Of India)-র। আসলে ব্যবহারকারীদের ঝামেলা মুক্ত রিচার্জের সুবিধা দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছে রিলায়েন্স জিও। ইউজাররা নিজেদের ইউপিআই আইডি ব্যবহার করে ইউপিআই পেমেন্টের মাধ্যমে করতে পারবেন জিও-র প্রি-পেড রিচার্জ। এর মাধ্যমে রিলায়েন্স জিও-র ইউজাররা বেছে নিতে পারবেন নিজেদের পছন্দ মতো রিচার্জ প্ল্যানও।

রিলায়েন্স জিও-র এই সুবিধা ব্যবহার করার জন্য জিও-র ব্যবহারকারীদের ডাউনলোড করতে হবে মাই জিও অ্যাপ। রিলায়েন্স জিও-র মাই জিও অ্যাপের মাধ্যমে জিও ইউজাররা (Jio Prepaid Recharges) নিজেদের ইউপিআই আইডি ব্যবহার করে ইউপিআই পেমেন্টের মাধ্যমে করতে পারবেন জিওর প্রি-পেড রিচার্জ। এ ছাড়াও এর মাধ্যমে জিও ইউজাররা জিও প্রি-পেড রিচার্জের অটো-পে (Jio Prepaid Recharges Autopay) সেট-আপ করারও সুবিধা পেয়ে যাবেন। আর এর ফলে জিও-র ইউজাররা রিচার্জ করতে ভুলে গেলেও, তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া হবে মাই জিও অ্যাপের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায় অবলম্বন করে পাওয়া যেতে পারে এই সুবিধা। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক সেই উপায়।

জিও প্রি-পেড রিচার্জের অটো-পে (Jio Prepaid Recharges Autopay) সেট-আপ করার উপায় –

– জিও প্রি-পেডের ইউপিআই (UPI) অটো-পে সেট-আপ করার জন্য প্রথমেই ডাউনলোড করতে হবে মাই জিও অ্যাপ (MyJio App)। মাই জিও অ্যাপ ডাউনলোড করার পরে কয়েকটি সহজ ধাপের মাধ্যমেই জিও প্রি-পেড রিচার্জের (Jio Prepaid Recharges) অটো-পে সেট-আপ করা সম্ভব।

– মাই জিও অ্যাপ নিজেদের ডিভাইসে ডাউনলোড করার পরে ওপেন করতে হবে মাই জিও অ্যাপ।

– মাই জিও অ্যাপ ওপেন করার পর সেখানে যেতে হবে মোবাইল ট্যাব অপশনে।

– এর পর স্ক্রল ডাউন করে জিও অটো-পে অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং রিচার্জের জন্য সেট-আপ করতে হবে অটো পেমেন্ট।

– এর পরে খুলে যাবে নতুন একটি পেজ। সেই পেজে থাকবে দুই ধরনের অপশন। এর মধ্যে একটি হল ইউপিআই এবং আর একটি হল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। এই দুটি অপশনের মধ্যে থেকে নিজেদের পছন্দ মতো অপশন বেছে নেওয়া যাবে।

– এ বার সিলেক্ট করতে হবে ইউপিআই অপশন।

– এর পর অটো পেমেন্টের জন্য সিলেক্ট করতে হবে নিজেদের পছন্দ মতো রিচার্জের প্ল্যান।

– সব শেষে দিতে হবে নিজেদের ইউপিআই আইডি এবং সেট করতে হবে অটো-পে সুবিধা (Jio Prepaid Recharges Autopay)।

Published by:Ananya Chakraborty First published: January 29, 2022, 15:25 IST

Tags: Jio, Prepaid Recharge, Tech tips